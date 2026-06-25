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OM Mercato : le transfert de Greenwood bouclé avant la fin du mois, la DNCG peut jubiler !

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 12:30
Mason Greenwood (OM)

Le dossier Mason Greenwood s’accélère en coulisses. Entre Fenerbahçe, la Roma et l’OM, l’attaquant anglais est au centre d’un bras de fer financier et sportif qui pourrait se dénouer avant la fin du mois.

Alors que l’OM doit encore ajuster ses comptes durant ce mercato estival, le dossier Mason Greenwood continue d’animer les coulisses du Vélodrome. Selon la Gazzetta, Fenerbahçe a récemment tenté une relance en proposant environ 35 millions d’euros pour l’attaquant anglais. Une offre immédiatement repoussée par les dirigeants marseillais, qui valorisent leur joueur à 55 millions d’euros.

Mais derrière ce refus se cache une réalité plus complexe. Si l’OM n’entend pas brader son meilleur buteur, le club olympien ne ferme pas la porte à une vente. Bien au contraire. D’après les informations relayées en Italie, les dirigeants marseillais verraient d’un bon œil une surenchère de Fenerbahçe afin de faire grimper les enchères autour d’un joueur dont la valeur marchande reste élevée.

Greenwood privilégie toujours la Ligue des champions

Du côté du joueur, la tendance reste inchangée. Mason Greenwood donnerait sa préférence à l’AS Roma, avec qui un accord contractuel existerait déjà selon plusieurs médias transalpins. L’attaquant de 24 ans souhaiterait poursuivre sa carrière dans un championnat majeur et disputer la prochaine Ligue des champions, un argument qui pèse lourd dans sa réflexion. Pour rappel, l’entourage de Greenwood aurait aussi conclu un accord avec Fenerbahçe, qui devra disputer trois tours préliminaires pour accéder à la LDC.

Le problème pour le club romain demeure financier. La Roma doit encore vendre avant de pouvoir finaliser une opération estimée entre 45 et 55 millions d’euros. Les discussions avancent, mais les contraintes liées au fair-play financier ralentissent considérablement le dossier.

Fenerbahçe prêt à revenir à la charge

Cette situation profite directement à Fenerbahçe. Selon le Corriere della Sera, le club turc préparerait une nouvelle proposition dans les prochains jours avec l’objectif de boucler le transfert avant la fin du mois. Les dirigeants stambouliotes savent que la Roma n’a pas encore les moyens d’accélérer et espèrent profiter de cette fenêtre pour convaincre Marseille. Une deadline qui arrangerait beaucoup l’OM, qui a jusqu’au 29 juin pour rendre des comptes à la DNCG.

Pour l’OM, le scénario idéal serait désormais une bataille entre prétendants. Le club phocéen, confronté à plusieurs enjeux économiques cet été, pourrait ainsi maximiser la valeur de son attaquant vedette, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs olympiennes.

À ce stade, rien n’est encore joué. Greenwood continue de privilégier la piste romaine, mais l’insistance de Fenerbahçe et les besoins financiers de Marseille pourraient rebattre les cartes dans les prochains jours.

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