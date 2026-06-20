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OM Mercato : la Roma a un plan pour accélérer le transfert de Greenwood

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 14:40

Mason Greenwood continue d’attirer les convoitises. Priorité offensive de l’AS Roma, l’attaquant de l’OM pourrait être au cœur d’un effet domino sur le mercato.

Le dossier Mason Greenwood continue d’agiter le mercato européen. En effet, l’attaquant de l’OM est devenu la priorité offensive de l’AS Roma pour cet été, sous l’impulsion de Gian Piero Gasperini.

Le club romain verrait en lui le profil idéal pour renforcer son secteur offensif, après une saison où l’Anglais a confirmé son statut d’élément majeur de Ligue 1.

Mais un obstacle majeur demeure : le prix fixé par l’OM, estimé à 55 millions d’euros, un montant jugé élevé mais assumé par la direction phocéenne.

Soulé vendu à Dortmund pour financer Greenwood ?

Pour tenter de boucler l’opération, la Roma explore plusieurs pistes de financement. La plus avancée concerne Matías Soulé. Selon La Gazzetta dello Sport, le jeune Argentin pourrait rejoindre le Borussia Dortmund pour environ 30 millions d’euros, une opération qui permettrait à la Roma de générer une plus-value rapide et surtout de respecter ses obligations liées au fair-play financier de l’UEFA.

Ce sacrifice serait stratégique : Soulé est considéré comme un actif monétisable, dans un contexte où la Roma doit impérativement équilibrer ses comptes avant la fin de l’exercice. Dans ce scénario, l’OM se retrouve en position centrale. Sans la vente de Soulé, la Roma ne pourrait pas passer à l’offensive sur Greenwood. Selon la presse italienne, la Roma estime néanmoins pouvoir négocier le prix final de Greenwood autour de 45 millions d’euros, mais l’OM reste ferme pour l’instant. Affaire à suivre…

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