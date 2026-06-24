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OM Mercato : accord trouvé pour le transfert de Greenwood, mais…

Par William Tertrin - 24 Juin 2026, 18:40

Alors que l’OM espère réaliser une grosse vente pour équilibrer ses comptes, Mason Greenwood est déjà d’accord avec Fenerbahçe, mais les exigences financières de Marseille bloquent encore le deal

L’OM se retrouve au cœur d’un dossier brûlant du mercato estival : celui de Mason Greenwood. Recruté à l’été 2024 pour environ 26 millions d’euros, l’attaquant anglais de 24 ans est devenu l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif marseillais.

Avec ses performances remarquées, Greenwood attire logiquement les convoitises de plusieurs clubs européens et du Golfe, dont Fenerbahçe et l’AS Roma. Mais malgré cet intérêt croissant, l’OM reste inflexible sur le prix.

Fenerbahçe et la Roma en embuscade

Du côté turc, la nouvelle direction de Fenerbahçe a relancé le dossier ces derniers jours avec une proposition jugée ambitieuse. Le club stambouliote croit en la faisabilité du transfert, notamment grâce à un accord préalable avec le joueur et son entourage, comme le confirme L’Équipe.

Même son de cloche en Italie, où l’AS Roma, sous l’impulsion de son staff technique, considère Greenwood comme une priorité offensive. Mais dans les deux cas, les offres restent très éloignées des attentes marseillaises.

L’OM ne bougera pas sous 50 à 55 millions d’euros

En effet, l’OM réclame entre 50 et 55 millions d’euros, bonus compris, pour céder son attaquant. Une somme jugée trop élevée par les clubs intéressés, qui évoluent eux-mêmes dans des contextes économiques contraints.

Fenerbahçe proposerait autour de 30 millions d’euros, tandis que la Roma aurait envisagé une première approche encore inférieure. Des montants très loin des exigences olympiennes.

Une vente stratégique pour Marseille

Derrière ce dossier, c’est toute la stratégie économique de l’OM qui est en jeu. Le club, passé récemment devant la DNCG et confronté à des obligations de vente, sait qu’un transfert de Greenwood représenterait une rentrée d’argent majeure.

Mais selon un proche de la direction, Marseille ne compte pas brader son joueur, malgré la pression du marché :

« Beaucoup de prétendants pensent que l’OM sera obligé de vendre à bas prix. Mais ils se trompent. »

Un été décisif pour l’avenir de Greenwood

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood reste pour l’instant un élément central du projet marseillais. Mais avec un mercato encore long et plusieurs clubs à l’affût, son avenir reste totalement ouvert.

Entre pression financière et ambitions sportives, l’OM devra trancher dans un dossier devenu l’un des plus sensibles de son été.

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