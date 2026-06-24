OM Mercato : Marseille a piqué un taulier de l’équipe de France au LOSC

International français depuis 2022, William Saliba révèle qu’un choix déterminant de sa carrière aurait pu l’envoyer au LOSC, champion de France en 2021. Mais c’est finalement l’OM qui a réussi à le convaincre.

L’OM aurait bien pu ne jamais voir William Saliba sous ses couleurs. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le défenseur international français confie qu’un prêt au LOSC était une option très sérieuse lors de l’été 2021, au moment où il cherche à gagner du temps de jeu loin d’Arsenal.

Le club nordiste, alors tout juste sacré champion de France et qualifié pour la Ligue des Champions, représentait un projet particulièrement attractif pour le joueur formé à Saint-Étienne.

Un problème financier royal pour Marseille

Mais c’est finalement l’OM qui va faire basculer le dossier. Marseille parvient à s’imposer dans les discussions et à obtenir le prêt du défenseur pour la saison 2021-2022, un choix que Saliba qualifiera plus tard de marquant dans sa progression.

Le joueur lui-même reconnaît avoir hésité avant de trancher :

« Arsenal voulait que j’aille à Newcastle ou Crystal Palace, mais moi, je ne voulais pas. Je me rappelle, cet été-là, c’était soit Lille, soit Marseille. J’étais à deux doigts d’aller à Lille, mais il y a eu un problème financier ».

Un gros coup du mercato olympien

Finalement, c’est bien Marseille qui rafle la mise, un choix qui s’avère décisif pour la suite. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Saliba s’impose immédiatement comme un titulaire indiscutable et réalise une saison référence en Ligue 1, au point de décrocher ses premières sélections en équipe de France pendant son passage à l’OM.

L’OM n’a donc pas seulement obtenu un renfort de prestige : le club a aussi devancé un concurrent majeur comme Lille dans un dossier où le joueur était tout proche de s’engager. Une signature qui restera comme l’un des gros coups du mercato olympien de 2021.