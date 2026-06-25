RC Lens : après Thauvin, Leca veut relancer un autre talent français passé par Marseille !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait bien frapper un joli coup dès le début du mercato. Après avoir relancé des profils comme Florian Thauvin, Odsonne Édouard ou Allan Saint-Maximin, les Sang et Or avanceraient désormais sur Michaël Cuisance.

Selon Sky Germany, un accord aurait été trouvé entre le RC Lens et le Hertha Berlin pour le transfert du milieu français. Le montant de l’opération pourrait atteindre 5 millions d’euros, avec un contrat longue durée évoqué jusqu’en 2029. Le dossier ne serait pas encore totalement bouclé, mais il serait en très bonne voie.

Cuisance, l’ancien crack français prêt à renaître

Il y a encore quelques années, Michaël Cuisance incarnait l’un des plus grands espoirs français à son poste. Ses performances au Borussia Mönchengladbach avaient convaincu le Bayern Munich de miser sur lui dès 2019.

Mais la suite n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes. Entre une expérience compliquée au Bayern, un prêt peu concluant à l’OM et un passage discret à Venise, le milieu de terrain a progressivement disparu des radars du très haut niveau.

Son arrivée au Hertha Berlin en 2024 lui a toutefois permis de se reconstruire. Malgré une saison décevante collectivement pour le club allemand, seulement septième de deuxième division, Cuisance a retrouvé de l’influence dans le jeu.

« Il a appris à prendre ses responsabilités, il joue comme un adulte désormais. Derrière Eichhorn, c’est la deuxième bonne surprise d’une saison ratée du Hertha », a confié Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers.

Leca poursuit sa stratégie des gros paris

Avec Michaël Cuisance, Jean-Louis Leca confirmerait la stratégie lancée par Lens ces derniers mois : attirer des joueurs à fort potentiel, parfois relancés après des passages plus compliqués, mais encore capables de retrouver un niveau très élevé.

Le parallèle avec Florian Thauvin est forcément tentant. Comme l’international français avant lui, Cuisance arriverait avec beaucoup à prouver et l’envie de faire oublier les années de doute. La différence est que le milieu de 26 ans n’a jamais réellement réussi à s’installer en Ligue 1.

Pour Lens, le pari serait donc plus risqué, mais aussi potentiellement très rentable. À 5 millions d’euros, le club artésien miserait sur un joueur doté d’une qualité technique largement reconnue, capable d’apporter de la créativité et du caractère dans l’entrejeu.

Toppmöller connaît déjà parfaitement Cuisance

L’arrivée probable de Dino Toppmöller sur le banc lensois pourrait jouer un rôle important dans ce dossier. Le technicien allemand a croisé Michaël Cuisance au Bayern Munich, lorsqu’il était adjoint, et connaît donc son profil depuis longtemps.

Pour le joueur, rejoindre Lens représenterait un véritable saut dans sa carrière. Quitter la deuxième division allemande pour un club qualifié en Ligue des champions serait une occasion en or de revenir au premier plan.

À Bollaert, Michaël Cuisance pourrait enfin avoir le contexte idéal pour relancer une trajectoire que beaucoup imaginaient bien plus brillante. Jean-Louis Leca, lui, semble prêt à tenter un nouveau gros coup.