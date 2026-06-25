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FRANCE

PSG Mercato : le Qatar va rendre un énorme service à Luis Enrique pour un indésirable

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 18:00
Luis Enrique (PSG)

Toujours sous contrat avec le PSG mais totalement hors des plans de Luis Enrique, Renato Sanches pourrait rebondir au Portugal… grâce au Qatar.

Le cas Renato Sanches continue d’occuper les bureaux du PSG. Arrivé en 2022 en provenance du LOSC, le milieu portugais n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale, enchaînant les blessures et les prêts successifs.

Après des passages en prêt à l’AS Roma, au Benfica Lisbonne puis au Panathinaïkos, l’international portugais va revenir à Paris cet été sans perspective sportive claire. Sous contrat jusqu’en 2027, il ne fait plus partie des plans du staff parisien.

Logiquement, le club cherche désormais une solution définitive pour tourner la page.

Un retour au Portugal avec Braga dans le viseur

D’après des éléments rapportés par Media Foot, une option sérieuse mènerait à un retour au Portugal, du côté du SC Braga.

Le club portugais, qui entretient des liens structurels avec le Qatar via le groupe QSI, discuterait actuellement avec le PSG d’un possible transfert de Renato Sanches. Une opération qui permettrait au joueur de relancer une carrière freinée par les blessures.

Déjà passé par Benfica et formé au Portugal, le milieu de 28 ans verrait donc une nouvelle opportunité de rebondir dans un championnat qu’il connaît bien.

Une carrière en perte de vitesse

Ancien grand espoir du football européen après son explosion au Benfica et son Euro 2016 réussi avec le Portugal, Renato Sanches n’a jamais confirmé les attentes placées en lui sur la durée.

Entre le Bayern Munich, Swansea, Lille et désormais le PSG, sa trajectoire a été marquée par l’irrégularité et les blessures répétées. Malgré quelques fulgurances, il n’a jamais réussi à s’installer durablement comme un titulaire indiscutable dans un grand club européen.

Une séparation inévitable avec Paris

Du côté du PSG, l’objectif est clair : réduire l’effectif et alléger la masse salariale tout en trouvant une porte de sortie à un joueur devenu indésirable sportivement.

Alors que son contrat court jusqu’en 2027, plusieurs scénarios sont évoqués, dont un transfert sec ou une résiliation négociée. Braga apparaît aujourd’hui comme une piste crédible et structurée.

À bientôt 29 ans, Renato Sanches joue probablement l’une des dernières cartes de sa carrière au haut niveau. Un retour au Portugal pourrait lui offrir un environnement plus stable et moins exposé pour tenter de relancer une trajectoire largement freinée depuis plusieurs saisons.

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