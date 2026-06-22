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FRANCE

PSG Mercato : quatre transferts bouclés en Angleterre en pleine Coupe du Monde ?

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 16:00
Ibrahim Mbaye (Sénégal)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En pleine Coupe du Monde, le PSG pourrait faire de grandes affaires avec un club anglais sur ce mercato estival : West Ham.

Le PSG pourrait bien profiter de l’été pour réaliser plusieurs opérations avec un même club. Alors que la Coupe du Monde monopolise l’attention des supporters, les dirigeants parisiens continuent de travailler en coulisses sur le mercato. Et selon PSG Inside Actus, plusieurs mouvements impliquant le PSG et West Ham pourraient animer les prochaines semaines. Au total, pas moins de quatre joueurs seraient concernés par des discussions ou des intérêts croisés entre les deux clubs.

Le PSG suit deux profils à West Ham

Toujours à la recherche d’une concurrence accrue pour étoffer l’effectif de Luis Enrique, le PSG surveillerait attentivement deux joueurs évoluant en Angleterre. Le premier est Mateus Fernandes. Le milieu portugais est considéré comme un profil capable d’apporter de la qualité technique et de la profondeur dans l’entrejeu parisien.

Autre joueur observé : Crysencio Summerville. L’ailier sénégalais dispose d’un profil explosif et créatif qui correspond aux critères recherchés pour renforcer la concurrence dans les secteurs offensifs. Les deux joueurs seraient suivis de près par la cellule de recrutement parisienne, même si aucune négociation officielle n’a été confirmée à ce stade.

Les Hammers s’intéressent à Mbaye

Dans le sens inverse, West Ham United garderait un œil attentif sur Ibrahim Mbaye. Relégué en Championship après une saison catastrophique, le club londonien prépare sa reconstruction avec l’ambition de remonter immédiatement en Premier League.

Le jeune talent du PSG serait particulièrement apprécié en Angleterre. Son potentiel et son temps de jeu possible dans un projet de reconstruction pourraient constituer des arguments importants. Reste toutefois une interrogation majeure : le joueur serait-il prêt à évoluer en Championship alors qu’il peut espérer poursuivre sa progression au plus haut niveau ?

Renato Sanches vers une porte de sortie au PSG !

Un autre nom pourrait également s’inviter dans les discussions : celui de Renato Sanches. Le milieu portugais semble plus que jamais sur le départ. Freiné par les blessures depuis son arrivée à Paris, il ne paraît plus faire partie des plans de Luis Enrique pour la saison à venir. Dans ce contexte, un transfert vers West Ham pourrait représenter une solution idéale pour toutes les parties. Le club parisien allégerait sa masse salariale tandis que le joueur retrouverait un projet susceptible de lui offrir davantage de temps de jeu. 

La situation contractuelle de Renato Sanches pourrait également accélérer les choses. Entré dans sa dernière année de contrat, il représente une opportunité pour un acheteur potentiel. Paris devra rapidement choisir entre une vente à prix réduit cet été ou un départ libre dans un an. Si aucun accord n’est encore bouclé, les intérêts croisés entre le PSG et West Ham sont nombreux. Entre les pistes Mateus Fernandes et Crysencio Summerville, l’intérêt anglais pour Mbaye et la recherche d’une solution pour Renato Sanches, plusieurs dossiers pourraient se retrouver liés dans les semaines à venir.

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