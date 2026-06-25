Pronostic Uruguay – Espagne : la Roja prête à rappeler qu’elle est l’un des favoris du Mondial ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Uruguay et l’Espagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Incapable de venir à bout du Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, l’Espagne s’est parfaitement reprise en écrasant l’Arabie saoudite (4-0). Quasiment assurée de disputer la phase finale, la Roja doit désormais valider la première place du groupe H face à l’Uruguay à l’occasion de son troisième et dernier match de poule.

Coupe du monde 2026 – Uruguay vs Espagne

Samedi 27 juin 2026 · 2h · Estadio Akron

Uruguay : gagner pour rêver de la première place

L’Uruguay aborde cette troisième journée dans une situation délicate. Accrochée d’entrée par l’Arabie saoudite (1-1), puis incapable de faire mieux qu’un match nul face au Cap-Vert (2-2), la Celeste n’a toujours pas remporté le moindre match dans cette Coupe du monde. Avec seulement deux points, les hommes de Marcelo Bielsa n’ont plus leur destin totalement entre leurs mains pour terminer en tête du groupe H.

Si la qualification reste à leur portée, les Uruguayens devront élever leur niveau de jeu face à l’Espagne. Emmenée par des cadres comme Federico Valverde, Ronald Araújo ou encore Darwin Núñez, la sélection sud-américaine possède les armes pour inquiéter la Roja, mais elle devra afficher bien plus de solidité défensive qu’au cours de ses deux premières sorties.

Espagne : confirmer son réveil

Après un faux départ face au Cap-Vert (0-0), l’Espagne a parfaitement réagi en infligeant une lourde défaite à l’Arabie saoudite (4-0). Une victoire convaincante qui a permis à la Roja de prendre la tête du groupe H avant cette ultime journée.

Grâce à sa meilleure différence de buts, la sélection espagnole abordera cette rencontre avec un léger avantage. Un match nul pourrait suffire à conserver la première place, mais les champions d’Europe devraient tout de même chercher à poursuivre sur leur lancée afin d’aborder les 16es de finale avec un maximum de confiance.

Les confrontations entre les deux nations

L’Uruguay et l’Espagne se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur histoire.

Sur les confrontations recensées :

Uruguay : 4 victoires

Espagne : 4 victoires

Matchs nuls : 4

Les deux sélections affichent donc un bilan parfaitement équilibré.

Les compos probables

La compo probable de l’Uruguay : Muslera – Valera, Caceres, Olivera, Sanabria – Valverde, Ugarte, Bentancur – Cannobio, Vinas (ou Nunez), M.Araujo.

Absent : Aucun.

Incertains : Araujo, Arrascaeta (blessés).

La compo probable de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absent : Munoz (blessé).

Les joueurs à suivre

Federico Valverde (Uruguay) : Le milieu du Real Madrid sera une nouvelle fois le véritable moteur de la Celeste. Son activité, sa qualité de frappe et sa capacité à casser les lignes seront essentielles pour permettre aux Uruguayens de rivaliser avec la maîtrise technique espagnole.

Lamine Yamal (Espagne) : Déjà très en vue lors du large succès contre l’Arabie saoudite, le jeune ailier espagnol représente l’une des principales armes offensives de la Roja. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa créativité pourraient faire de gros dégâts face à une défense uruguayenne parfois en difficulté depuis le début du tournoi.

Les tendances des cotes : l’Espagne largement favorite

Issue Cote Victoire de l’Uruguay 7,00 Match nul 4,40 Victoire de l’Espagne 1,47

Les bookmakers ne laissent que peu de place au doute avant cette affiche. Forte de son large succès contre l’Arabie saoudite (4-0), l’Espagne est considérée comme la grande favorite pour décrocher la première place du groupe H. À l’inverse, l’Uruguay, toujours à la recherche d’une première victoire dans ce Mondial, part de loin selon les opérateurs de paris, qui estiment les chances de la Celeste de créer la surprise relativement faibles.

Nos pronostics pour Uruguay – Espagne

Victoire de l’Espagne : La Roja a retrouvé son efficacité offensive et paraît supérieure dans la maîtrise collective. Face à un Uruguay encore en quête de repères, les Espagnols ont les moyens d’enchaîner un deuxième succès de rang.

Plus de 2,5 buts dans le match : Les deux premières rencontres de l’Uruguay ont donné lieu à de nombreux buts, tandis que l’Espagne vient d’en inscrire quatre à elle seule. Tous les ingrédients semblent réunis pour assister à une rencontre ouverte.

Score possible

1-3 pour l’Espagne : L’Uruguay devrait vendre chèrement sa peau et trouver le chemin des filets, mais la qualité technique et la vitesse des Espagnols pourraient faire la différence, notamment en seconde période. La Roja semble avoir les arguments pour terminer en tête du groupe H avec un succès convaincant.