FC Nantes Mercato : un gros coup estampillé RC Lens et ASSE a été bouclé

À l’image de l’équipe masculine, le FC Nantes féminin poursuit son mercato avec l’arrivée d’Adèle Connesson, jeune attaquante déjà bien installée dans l’élite française.

Si le mercato du FC Nantes a démarré avec deux signatures, celui de la section féminine continue de structurer son effectif pour les prochaines saisons. Le club a officialisé la signature de l’attaquante Adèle Connesson, 22 ans, jusqu’en 2028.

Formée au FC Metz, la jeune attaquante possède déjà une solide expérience du championnat de France. Elle a porté les couleurs du Stade de Reims, de l’ASSE ainsi que du RC Lens lors des derniers mois, accumulant du temps de jeu et confirmant son potentiel au plus haut niveau national.

Un très gros coup pour le FCN

Internationale française U23, Connesson arrive à Nantes avec l’ambition de franchir un cap et de s’imposer durablement dans l’élite. Son profil offensif, capable d’apporter vitesse et percussion dans les couloirs, a séduit le nouveau staff nantais.

Avec cette signature, le FC Nantes confirme sa volonté de renforcer un secteur offensif en reconstruction et de miser sur des joueuses déjà expérimentées en Première Ligue, tout en conservant une marge de progression importante. Un joli coup pour une équipe qui a terminé 4e de Première Ligue.