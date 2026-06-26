OM : la fille d’une figure du club fait le buzz devant toute la France

Le lancement de la saison 14 de Secret Story a mis en lumière un lien inattendu avec l’OM : Maguette, 21 ans, est la fille de Pape Diouf, ancien président emblématique du club phocéen.

L’OM est de nouveau au cœur de l’actualité médiatique, mais cette fois de manière assez originale. En effet, le lancement de la saison 14 de la télé-réalité Secret Story a mis en lumière un lien inattendu avec l’histoire du club marseillais : Maguette, une candidate de 21 ans, est la fille de Pape Diouf, ancien président emblématique de l’Olympique de Marseille qui demeure toujours comme une figure du club.

Dès la première soirée diffusée sur TF1, la candidate de 21 ans a attiré l’attention en révélant un secret directement lié à son héritage familial : être la fille d’un “monument du football”, en référence à son père, figure majeure de l’Olympique de Marseille entre 2005 et 2009.

Cette connexion avec l’OM a immédiatement fait réagir les téléspectateurs et les supporters, le nom de Pape Diouf restant fortement associé à une période importante du club, marquée par une stabilité retrouvée et une forte identité marseillaise.

Pape Diouf, une figure toujours liée à l’histoire de l’OM

Ancien journaliste devenu dirigeant, Pape Diouf a marqué l’histoire moderne de l’Olympique de Marseille en occupant la présidence du club entre 2005 et 2009. Son parcours singulier et son influence en font encore aujourd’hui une personnalité respectée dans le paysage du football français.

Son décès en 2020 a renforcé l’attachement des supporters à son héritage, régulièrement évoqué dès que son nom réapparaît dans l’actualité, comme c’est le cas avec la participation de sa fille à l’émission de TF1.

Une exposition médiatique qui dépasse la télé-réalité

Dans Secret Story, Maguette a rapidement assumé son lien familial et la fierté associée à son père. Mais ce secret, très identifiable pour les fans de football, pourrait devenir difficile à conserver au fil de l’aventure.

Sur les réseaux sociaux, cette connexion directe avec l’OM a déjà généré de nombreuses réactions, confirmant l’impact durable de l’ancienne figure du club dans l’imaginaire des supporters.