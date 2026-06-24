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[22:30]Stade Rennais Mercato : l’avenir de Samba est tranché, un nom filtre déjà pour le remplacer
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FRANCE

Stade Rennais Mercato : l’avenir de Samba est tranché, un nom filtre déjà pour le remplacer

Par William Tertrin - 24 Juin 2026, 22:30
Brice Samba (Stade Rennais)

Au Stade Rennais, la hiérarchie des gardiens ne devrait plus bouger. Le club fait confiance à Brice Samba comme numéro 1, et concentre désormais ses efforts sur la recherche d’un gardien de complément.

Le dossier du poste de gardien semble définitivement tranché en interne au Stade Rennais. Sauf retournement de situation, Brice Samba conservera son statut de titulaire indiscutable dans les cages du club breton.

Avec un statut important et sa solide expérience en Ligue 1 comme à l’international, le gardien de 32 ans s’est imposé comme une référence du projet rennais. En interne, aucune remise en cause de sa place de numéro 1 n’est aujourd’hui envisagée comme le révèle l’insider Jonathan.

Rennes passe à l’étape suivante du mercato des gardiens

Une fois la situation du titulaire stabilisée, le Stade Rennais se concentre désormais sur un autre chantier : la constitution d’un banc solide au poste de gardien.

Le club ne cherche pas un simple numéro 2 “classique”, mais un profil intermédiaire capable d’endosser un rôle de “1 bis”. Des profils de gardiens évoluant en numéro 2 en Angleterre seraient ciblés, toujours selon Jonathan. Le nom d’Illan Meslier, en fin de contrat à Leeds, est naturellement parmi les hypothèses.

Dans un calendrier chargé, avec la Ligue 1 et la Ligue Europa, Rennes voudra s’appuyer sur un deuxième portier capable de répondre présent immédiatement.

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