Cet hiver, le Stade Rennais pourrait foncer sur un gardien français de Premier League afin de concurrencer Brice Samba.

Avec le départ de Doğan Alemdar, le Stade Rennais a perdu un gardien. Le club breton pourrait donc en recruter un nouveau dans les mois à venir, durant le mercato hivernal. Parmi les pistes envisagées, Illan Meslier, actuellement à Leeds United, suscite un intérêt particulier, comme le rapporte TEAMtalk. Le gardien de 25 ans pourrait quitter Leeds dès le mercato de janvier pour retrouver un rôle de titulaire, et le Stade Rennais apparaît comme un acteur intéressé par l’expérience du gardien français.

Une nouvelle doublure à Samba

Le club breton, qui suit de près l’évolution de Meslier depuis ses débuts à Lorient, voit en lui un renfort potentiel dans le but d’apporter une concurrence à Brice Samba. Avec Leeds cherchant à récupérer une indemnité avant la fin du contrat de Meslier en 2026, Rennes pourrait profiter de cette fenêtre pour convaincre le joueur, même si le salaire de Meslier pourrait compliquer les négociations. Gardien de Leeds depuis 2019, il occupe désormais un rôle de remplaçant chez les Peacocks, et est évalué à 16 millions d’euros par Transfermarkt.