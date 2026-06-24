FC Nantes : Waldemar Kita écarté, un très gros changement s’annonce !

Lors de sa conférence de rentrée, Franck Kita a donné l’impression d’incarner seul la direction du FC Nantes, en s’exprimant comme le véritable patron du quotidien du club.

La conférence de rentrée du FC Nantes n’avait rien d’un exercice de communication classique. Face aux médias, Franck Kita est apparu particulièrement nerveux et parfois irrité, notamment lorsqu’il a été interrogé sur sa relation avec son père Waldemar Kita.

Mais derrière les échanges tendus, un signal beaucoup plus important a émergé. Comme l’a relevé Emmanuel Merceron, Franck Kita a constamment utilisé le « je » pour évoquer les décisions du club, son fonctionnement quotidien et sa stratégie. Une posture inhabituelle dans une institution où les prises de parole étaient historiquement associées à Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007.

Un changement de gouvernance qui ne dit pas encore son nom

Depuis plusieurs saisons, Franck Kita occupait déjà une place centrale dans l’organigramme nantais. Directeur général puis principal interlocuteur médiatique du club, il gérait de nombreux dossiers sportifs et administratifs. Cependant, jamais cette centralité n’avait semblé aussi affirmée publiquement.

Lors de cette conférence, les références à son père se sont faites rares. Surtout, Franck Kita a présenté les choix du club comme étant les siens, donnant le sentiment qu’il assumait désormais seul la conduite opérationnelle du FC Nantes. Cette évolution marque peut-être un tournant majeur dans la gouvernance des Canaris.

Waldemar Kita en retrait ?

Aucune annonce officielle n’a été faite concernant une transmission du pouvoir. Waldemar Kita reste le propriétaire du club et demeure la figure historique de l’ère nantaise moderne.

Pourtant, les indices se multiplient depuis plusieurs mois. Les apparitions publiques du président historique se font plus rares tandis que Franck Kita est devenu le principal porte-parole du projet sportif. Plusieurs dossiers récents, notamment autour du choix Michel Der Zakarian et de la restructuration sportive après la relégation, ont également mis en lumière son rôle prépondérant.

Le FC Nantes entre dans l’ère Franck Kita

Au-delà des déclarations parfois maladroites ou des tensions perceptibles lors de cette conférence, c’est peut-être là que réside la véritable information de cette rentrée.

Le FC Nantes semble progressivement passer d’un modèle incarné par Waldemar Kita à une gouvernance largement portée par son fils. Sans annonce officielle, sans changement de propriétaire, mais avec une réalité de terrain de plus en plus visible : Franck Kita apparaît désormais comme le visage, la voix et surtout le décideur du quotidien nantais.