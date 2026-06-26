OM : les trois joueurs que Marseille veut garder à tout prix cet été

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM avance dans un été sous très haute tension. Placé en sursis à statuer par la DNCG, le club phocéen doit présenter rapidement de nouveaux éléments pour rassurer le gendarme financier. Entre le besoin de vendre, l’obligation d’alléger la masse salariale et les garanties attendues de Frank McCourt, l’effectif marseillais pourrait être profondément bouleversé d’ici la reprise.

Dans ce contexte, les dirigeants espèrent conserver quelques cadres. Mais à Marseille, aucune promesse ne semble aujourd’hui totalement intouchable.

Medina, Weah et Gouiri : les trois joueurs que l’OM veut préserver

Selon les informations de Onze Mondial, l’Olympique de Marseille souhaite garder en priorité Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri. Trois profils importants, encore engagés à la Coupe du monde, et qui disposent d’une expérience solide de la Ligue 1.

Leur maintien serait un signal fort envoyé au futur projet marseillais. Medina apporterait sa grinta et son agressivité dans l’axe, Weah sa polyvalence et sa vitesse, tandis que Gouiri représenterait une solution technique majeure dans l’animation offensive.

Mais l’OM connaît sa réalité : une grosse offre pourrait rebattre toutes les cartes. Dans la situation actuelle, le club ne peut pas vraiment se permettre d’écarter un chèque conséquent.

❗️L'OM espère conserver en priorité 3 joueurs : Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouri.



[🥇@OnzeMondial] — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 26, 2026

La DNCG pousse l’OM à vendre

L’OM doit impérativement assainir ses finances pour obtenir le feu vert de la DNCG. Le club aurait terminé son exercice avec un déficit proche de celui de la saison passée, estimé autour de 105 millions d’euros.

Pour convaincre les instances, Marseille devra présenter un budget crédible, générer des liquidités grâce aux transferts et alléger sa masse salariale. Frank McCourt devra aussi apporter les garanties nécessaires.

Le mercato devient donc une équation très délicate : vendre assez pour rassurer la DNCG, tout en gardant suffisamment de qualité pour rester compétitif la saison prochaine.

Greenwood et Aubameyang en première ligne pour partir

Avant d’envisager un départ de Medina, Weah ou Gouiri, l’OM espère d’abord réaliser des ventes sur d’autres dossiers. Mason Greenwood figure notamment parmi les joueurs susceptibles de rapporter le plus gros montant.

Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi poussé vers la sortie. L’attaquant gabonais possède des touches en Turquie, en Espagne et en Arabie saoudite, même si aucune offre concrète n’aurait encore été formulée. À un an de la fin de son contrat, Marseille serait prêt à le laisser partir pour environ 1,5 million d’euros.

Un été où personne n’est vraiment à l’abri

Marseille espère conserver son ossature, mais le marché et la DNCG auront le dernier mot. Les trois joueurs ciblés comme prioritaires pourraient rester au cœur du projet, à condition que les autres ventes se débloquent rapidement.

L’OM se retrouve donc face à une course contre-la-montre. Pour garder Medina, Weah et Gouiri, le club devra d’abord réussir à vendre ailleurs.