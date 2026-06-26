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FRANCE

OM : Benatia prêt à jouer un rôle clé dans le départ de Greenwood ?

Par Louis Chrestian - 26 Juin 2026, 16:00
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OM doit vendre et vite. Alors que le club cherche à dégager des liquidités dans un été sous haute pression, le dossier Mason Greenwood apparaît comme la clé du mercato marseillais. Et pour maximiser les chances de conclure une vente importante, Grégory Lorenzi peut compter sur un allié de poids en coulisses.

McCourt appelle Medhi Benatia à la rescousse

Selon les informations qui circulent autour du club, Frank McCourt aurait demandé à Medhi Benatia de donner un coup de main à l’OM pour accélérer certaines ventes. L’ancien dirigeant marseillais conserverait un réseau très solide à l’étranger, notamment en Italie et en Turquie.

Un soutien précieux pour Grégory Lorenzi, qui doit trouver des solutions rapides afin de faire avancer plusieurs dossiers majeurs. Et celui de Mason Greenwood se retrouve forcément tout en haut de la pile.

Greenwood, le dossier qui peut changer l’été de l’OM

Mason Greenwood représente l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif olympien. Son départ pourrait rapporter une somme considérable et offrir à Marseille une bouffée d’oxygène indispensable pour poursuivre son mercato.

Benatia s’activerait justement sur ce dossier, avec des contacts en Italie et en Turquie. Deux marchés capables d’offrir des pistes crédibles, même si l’OM espère évidemment faire monter les enchères pour ne pas céder son attaquant à n’importe quel prix.

Lorenzi peut s’appuyer sur un réseau décisif

Dans ce type de négociation, le réseau peut faire toute la différence. Benatia connaît parfaitement les décideurs de nombreux clubs italiens et conserve également des relais importants en Turquie. Son implication pourrait permettre à l’OM d’ouvrir plusieurs portes et de créer une vraie concurrence autour de Greenwood.

Pour Grégory Lorenzi, l’objectif est clair : vendre intelligemment, au meilleur prix possible, tout en donnant au club les moyens de reconstruire. Avec Benatia dans l’ombre, l’OM espère désormais transformer le dossier Greenwood en énorme coup financier.

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