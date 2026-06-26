FC Nantes : un départ imminent pour un jeune du club

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes continue de se réorganiser après sa relégation en Ligue 2. Alors que plusieurs cadres pourraient quitter les bords de l’Erdre, un jeune joueur formé au club s’apprête lui aussi à tourner la page. Mathieu Acapandié devrait quitter les Canaris cet été pour tenter une première grande aventure à l’étranger.

Mathieu Acapandié attendu en Croatie

En fin de contrat avec le FC Nantes, Mathieu Acapandié aurait choisi de ne pas prolonger son aventure avec son club formateur. Selon les informations du média croate Telesport, le latéral droit malgache devrait s’engager librement avec l’Hajduk Split.

Le club croate, vice-champion de son championnat la saison dernière derrière le Dinamo Zagreb, disputera les tours préliminaires de la Ligue Europa. Une belle opportunité pour le joueur de 21 ans, qui pourrait rapidement se mesurer à un environnement exigeant et ambitieux.

Sept années chez les Canaris

Arrivé à Nantes à l’été 2019 en provenance de La Réunion, Mathieu Acapandié aura passé sept ans au sein du club jaune et vert. Le natif de Saint-Pierre avait découvert le monde professionnel lors de la saison 2022-2023, à l’occasion d’un match de Coupe de France.

Après avoir disparu des radars de l’équipe première pendant un temps, il avait retrouvé du temps de jeu la saison dernière avec huit rencontres disputées toutes compétitions confondues. Une progression qui lui avait aussi permis de retrouver la sélection malgache.

Une nouvelle étape loin de la Beaujoire

Pour Acapandié, ce départ vers la Croatie doit désormais lui permettre de franchir un cap. À l’Hajduk Split, il pourra viser davantage de régularité, découvrir un nouveau championnat et potentiellement jouer l’Europe.

Le FC Nantes, lui, devrait voir filer librement un jeune issu de sa formation. Un départ attendu, mais qui marque tout de même la fin d’un long chapitre pour un joueur resté sept ans chez les Canaris.