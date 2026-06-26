OM : un scénario à quatre départs pour retenir Greenwood à Marseille ?

L’OM pourrait être contraint de vendre cet été afin de répondre à ses obligations financières. Mason Greenwood, l’un des joueurs les plus cotés de l’effectif, apparaît forcément comme une cible idéale sur le marché. Mais pour Éric Di Meco, le club marseillais ferait une lourde erreur en se séparant trop vite de son attaquant anglais.

Di Meco ne veut pas voir Greenwood bradé

Sur RMC, l’ancien défenseur olympien a été très clair : Greenwood reste un luxe que l’OM doit absolument tenter de conserver, surtout dans une saison où le club disputera la Ligue Europa.

« Avoir Greenwood dans ton effectif, c’est presque inespéré », a insisté Di Meco. Pour lui, l’Anglais possède une capacité à faire des différences que peu de joueurs peuvent apporter à Marseille. Même sans viser les sommets européens, l’OM aurait tout intérêt à miser sur lui pour rester compétitif.

Le vrai danger, selon Di Meco, serait de vendre Greenwood dans l’urgence. Avec les difficultés financières connues par le club, les prétendants pourraient tenter de profiter de la situation et proposer une offre loin de la valeur réelle du joueur.

Un plan de ventes pour sauver l’attaquant anglais ?

Le message est limpide : Greenwood ne doit partir que contre un montant impossible à refuser. Dans le cas contraire, l’OM devrait chercher des liquidités ailleurs, en multipliant les départs plutôt qu’en sacrifiant son principal facteur X offensif.

Di Meco imagine donc une autre logique : vendre plusieurs joueurs de l’effectif afin de réunir les fonds nécessaires, plutôt que de céder une seule tête d’affiche. Un plan de ventes à plusieurs départs qui permettrait de préserver Greenwood, tout en allégeant la masse salariale et en offrant davantage de marge à la direction marseillaise.

Greenwood, l’arme numéro un de l’OM ?

Pour la saison à venir, Greenwood reste l’un des rares joueurs capables de changer le cours d’un match à lui seul. Di Meco l’assume : il ne réclame pas de le conserver à tout prix, mais refuse de le voir quitter Marseille à un tarif dérisoire.

« Si Greenwood est là, je suis content », a conclu l’ancien Olympien. Un avertissement direct envoyé aux dirigeants : pour reconstruire un OM ambitieux, il serait peut-être plus judicieux de trouver quatre ventes intelligentes que de perdre celui qui peut encore faire basculer les grandes soirées au Vélodrome.