PSG Mercato : un cadre du FC Barcelone annoncé à Paris, mais…

Une nouvelle rumeur de mercato agite le PSG et le FC Barcelone autour de Jules Koundé et Bradley Barcola.

Il y a quelques heures, le journaliste Alex Rodriguez Sanchez a évoqué un scénario ambitieux entre le PSG et le FC Barcelone : un intérêt parisien pour Jules Koundé, une volonté de Luis Enrique de renforcer sa défense avec le joueur blaugrana, et en parallèle un possible départ de Bradley Barcola vers la Catalogne.

Selon cette version, le PSG serait prêt à accélérer sur le dossier Koundé, considéré comme un profil apprécié par Luis Enrique et la direction sportive parisienne. Le défenseur français bénéficierait même d’un salaire similaire à celui de Kvara et Dembélé.

Dans ce scénario, un échange indirect serait même évoqué : Barcola côté Barça, Koundé côté PSG, avec des discussions facilitées par une baisse des exigences financières des deux clubs.

Une rumeur immédiatement démentie

Très vite, cette information a été largement contestée sur les réseaux sociaux. Le compte @Djaameel_, souvent suivi pour ses prises de position sur l’actualité du PSG, a répondu de manière lapidaire à la publication par un simple emoji : « 🤥 », insinuant clairement un mensonge ou une intox.

Si l’intérêt du PSG pour des joueurs du profil de Koundé a déjà été évoqué dans plusieurs médias, aucune confirmation concrète ne vient valider un accord ou un échange impliquant Barcola à court terme. Par ailleurs, certaines sources indiquent même que le club parisien considère l’ailier comme un élément important de son projet sportif.