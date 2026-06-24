Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Toujours en lice pour Julian Alvarez, le FC Barcelone vient de signer une révélation de la Coupe du Monde au mercato estival.

Le FC Barcelone passe à l’offensive sur tous les fronts. Alors que le dossier Julian Alvarez continue d’enflammer le mercato européen, le club catalan vient déjà de boucler l’arrivée d’une révélation de la Coupe du Monde 2026.

Abdelkarim définitivement recruté

Le FC Barcelone a officiellement décidé de lever l’option d’achat de Hamza Abdelkarim. Prêté depuis janvier par Al Ahly, le jeune attaquant égyptien a rapidement convaincu les dirigeants catalans grâce à ses performances avec les U19. Auteur de six buts en onze rencontres de championnat, il a démontré un véritable sens du but et une capacité d’adaptation impressionnante. Selon la presse espagnole, l’opération est estimée à 1,5 million d’euros. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2029.

La progression d’Abdelkarim ne s’est pas arrêtée aux compétitions de jeunes. Ses performances sous le maillot blaugrana lui ont ouvert les portes de la sélection égyptienne pour la Coupe du Monde 2026. Le jeune attaquant est déjà apparu lors des rencontres face à la Belgique (1-1) et à la Nouvelle-Zélande (3-1). Au sein du club catalan, certains imaginent déjà le voir participer à la préparation estivale avec Hansi Flick, surtout dans un contexte marqué par le départ de Robert Lewandowski.

Alvarez, le rêve à 150 millions

Mais le véritable dossier qui agite Barcelone reste celui de Julian Alvarez. Selon José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, les dirigeants catalans préparent une nouvelle offensive pouvant atteindre 150 millions d’euros bonus compris pour tenter d’arracher l’international argentin à l’Atlético Madrid. Une somme colossale qui témoigne de la détermination du FC Barcelone à recruter l’un des attaquants les plus convoités du marché. Malgré cette perspective spectaculaire, l’Atlético Madrid reste inflexible.

Les dirigeants madrilènes ont déjà publiquement dénoncé les méthodes du FC Barcelone dans ce dossier et menacent même de saisir les instances sportives. Les Colchoneros considèrent que des contacts ont été établis avec le joueur sans autorisation préalable. La tension est donc maximale entre les deux clubs. Cette situation pourrait indirectement profiter au PSG. Le club parisien surveille toujours l’évolution du dossier Alvarez et pourrait profiter du conflit entre les deux géants espagnols pour tenter une nouvelle approche. D’autant que certaines voix en Espagne continuent d’évoquer également un intérêt du Real Madrid !