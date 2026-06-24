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FRANCE

RC Lens Mercato : Sangaré fait une révélation qui relance totalement son avenir !

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 10:00
Mamadou Sangaré (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé de toutes parts au mercato estival, Mamadou Sangaré (23 ans) n’écarte pas l’hypothèse de rester pour progresser au RC Lens. 

Et si Mamadou Sangaré restait finalement au RC Lens ? Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs depuis de longs mois, le milieu lensois a laissé filtrer un indice particulièrement intéressant sur son avenir dans une séquence diffusée dans le documentaire Charbonneurs sur Ligue 1+.

Lens, un environnement idéal selon Sangaré

Dans les images diffusées par Ligue 1+, Mamadou Sangaré échange longuement avec Hugo Georgel, responsable presse et médias du RC Lens. Au fil de la conversation, les deux hommes évoquent directement l’avenir du joueur et les nombreuses sollicitations qui l’entourent. Le discours tenu par Georgel vise clairement à convaincre le milieu de poursuivre l’aventure lensoise encore quelque temps. « Je suis un peu chauvin, mais c’est le genre de club qu’il te fallait Lens pour vraiment te développer et te permettre de te montrer », lui explique-t-il.

La réponse du joueur n’a rien d’anodin. « Tout y est pour que tu progresses », affirme Sangaré. Une déclaration qui témoigne de son attachement au projet lensois et à l’environnement offert par le club depuis son arrivée. Le milieu de terrain reconnaît visiblement que le Racing lui a permis de franchir plusieurs paliers dans sa progression.

La Ligue des champions dans un coin de sa tête

L’un des passages les plus marquants concerne la perspective de découvrir la Ligue des champions. « La Ligue des Champions, ça fait réfléchir hein ! Donc on verra », lâche le joueur. Une phrase qui pourrait être interprétée comme un véritable appel à la patience avant un éventuel départ vers un plus grand club. À 23 ans, Sangaré semble conscient qu’une saison supplémentaire dans un environnement favorable pourrait encore accélérer son développement.

Malgré tout, le principal intéressé refuse de fermer définitivement la porte à un transfert. « C’est pas que mon point de vue. Y’a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu », explique-t-il. Avant de conclure avec une phrase qui résume parfaitement sa situation actuelle : « Ah on verra… On a du temps, je ne suis pas pressé. » Dans un mercato où les jeunes talents sont régulièrement poussés vers des départs précoces, cette prise de parole a de quoi rassurer les supporters du RC Lens. Sangaré ne semble pas obsédé par un transfert immédiat et mesure l’importance du temps de jeu ainsi que de la stabilité dans sa progression. Reste désormais à savoir si les offres qui arriveront sur le bureau des dirigeants lensois seront suffisamment importantes pour changer la donne.

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