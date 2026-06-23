Courtisé par le RC Lens au printemps, Mohamed Ouédraogo (SCR Altach, 23 ans) serait à deux doigts de signer du côté de l’OL au mercato estival.

Le RC Lens pourrait voir l’une de ses pistes estivales lui filer entre les doigts. Très actif sur le marché des latéraux et pistons, le club artésien avait coché depuis plusieurs mois le nom de Mohamed Ouédraogo. Mais alors que les Sang et Or suivaient attentivement le profil de l’international burkinabè, l’OL aurait bel et bien pris une nette avance dans ce dossier.

Le RC Lens suit Ouédraogo depuis le printemps

À seulement 23 ans, Mohamed Ouédraogo s’est imposé comme l’un des joueurs les plus intéressants du championnat autrichien sous les couleurs du SCR Altach. Capable d’évoluer comme arrière gauche ou piston dans un système plus offensif, le Burkinabè sort d’une saison très convaincante avec 35 matches disputés, 4 buts inscrits et 3 passes décisives. Ses qualités athlétiques, sa capacité à répéter les efforts et son impact offensif ont attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens.

Dès le mois de mai, le site Jeunes Footeux affirme que le RC Lens avait étudié son profil afin d’apporter davantage de concurrence à Matthieu Udol sur le couloir gauche. La piste était jugée sérieuse, au même titre que celle menant à George Bello. Le profil de Ouédraogo correspondait parfaitement aux exigences d’un système utilisant des pistons capables d’apporter du danger dans les deux surfaces. Mais les Sang et Or n’ont pas tardé à voir la concurrence s’intensifier.

L’OL accélère fortement

Comme expliqué ce lundi, l’OL a récemment passé la vitesse supérieure. Le club rhodanien aurait avancé concrètement sur le dossier au point de disposer aujourd’hui d’une véritable longueur d’avance sur les autres prétendants. Les dirigeants lyonnais voient en Ouédraogo un joueur capable d’apporter rapidement une plus-value sportive tout en conservant un potentiel de progression important. Autre élément qui explique l’intérêt grandissant autour du joueur : sa situation contractuelle. Le latéral gauche n’est lié à Altach que pour une dernière année.

Une donnée qui pourrait permettre aux clubs intéressés de négocier un transfert à un tarif raisonnable avant un éventuel départ libre l’an prochain. Pour l’OL, c’est une opportunité intéressante. Pour Lens, cela ressemble de plus en plus à un dossier qui s’éloigne. Tant qu’aucune signature n’est officialisée, rien n’est définitivement joué. Mais les dernières tendances indiquent clairement que Lyon a pris une option sérieuse sur le joueur. Si le transfert se confirme, Dino Toppmöller devra probablement se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son couloir gauche.