Alors qu’un gardien a annoncé son départ du RC Lens, les supporters sont sans pitié avec Malang Sarr.

Le RC Lens continue de faire le ménage dans son effectif. Alors que Dino Toppmöller prépare activement sa première saison à la tête des Sang et Or, un départ a été officialisé : Yannick Pandor.

Yannick Pandor quitte le RC Lens

Formé à La Gaillette, le gardien international comorien rejoint l’Amiens SC après plusieurs prêts destinés à lui permettre de gagner du temps de jeu. Cette saison, il évoluait aux Francs Borains en deuxième division belge. Arrivé au RC Lens en 2018, Pandor avait notamment participé au beau parcours des Sang et Or en Youth League lors de la saison 2023-2024. Malgré son potentiel et plusieurs apparitions dans le groupe professionnel, il n’aura jamais disputé la moindre rencontre avec l’équipe première.

À 24 ans, le natif de Marseille va désormais tenter de relancer sa carrière dans un nouveau projet. Ce départ réduit légèrement les options dans le secteur des gardiens. Même si Pandor occupait principalement un rôle de troisième gardien, son départ confirme la volonté du club d’éclaircir certains dossiers avant le début de saison. Dino Toppmöller poursuit ainsi la restructuration progressive de son effectif.

Le cas Malang Sarr continue de faire parler

Pendant ce temps, la situation de Malang Sarr reste particulièrement commentée autour du RC Lens. Les discussions autour d’une éventuelle prolongation semblent au point mort et plusieurs observateurs reprochent au défenseur son manque de communication vis-à-vis de la direction lensoise. Un sondage publié par But! traduit parfaitement le climat actuel. À la question : « Comment jugez-vous l’attitude de Malang Sarr avec le RC Lens ? », les résultats sont révélateurs.

50 % des votants estiment qu’il faut désormais passer à autre chose. 29,6 % considèrent son attitude comme un irrespect total envers le club. Seuls 20,4 % jugent que la situation ne pose aucun problème. Des chiffres qui illustrent clairement la lassitude grandissante d’une partie du public lensois. Pour le RC Lens comme pour Dino Toppmöller, l’objectif est désormais de clarifier rapidement l’avenir du défenseur. Une prolongation ou un départ permettraient de mettre fin à une situation qui s’éternise et qui commence à peser dans l’environnement du club. En attendant, le verdict des supporters semble déjà largement rendu.