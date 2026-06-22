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FRANCE

RC Lens : Toppmöller a tranché pour Cahuzac !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 20:12
Yannick Cahuzac

Dino Toppmöller a tranché pour Yannick Cahuzac : il sera bien dans son staff la saison prochaine.

Annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Yannick Cahuzac au RC Lens va bien avoir lieu. C’est ce qu’a confirmé La Voix du Nord ce lundi soir. Selon le quotidien régional, l’ancien milieu de terrain des Sang et Or intégrera le staff du nouveau coach lensois, Dino Toppmöller, en tant que deuxième adjoint. Une nouvelle preuve de l’attachement du club artésien à l’une de ses figures les plus appréciées de ces dernières années.

Le staff de Toppmöller finalisé en ce début de semaine

Toujours selon La Voix du Nord, Cédric Berthelin, revenu au club en janvier 2025, devrait conserver son poste d’entraîneur des gardiens. Il poursuivra ainsi son travail auprès des portiers lensois, dont Robin Risser, actuellement présent la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.

De son côté, Dino Toppmöller ne débarquera pas seul dans l’Artois. Comme attendu, le technicien allemand devrait bien être accompagné de son fidèle adjoint Stefan Buck, qui le suit depuis plusieurs années, ainsi que de l’analyste vidéo Nelson Morgado, passé notamment par l’AS Monaco. Le staff du nouvel entraîneur du RC Lens devrait ainsi être définitivement finalisé au début de la semaine prochaine.

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