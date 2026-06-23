Passé sur le banc du FC Lorient, Régis Le Bris a refusé Florian Thauvin, qui brille depuis de mille feux sous les couleurs du RC Lens.

Florian Thauvin a visiblement fait mentir plus d’un observateur. Aujourd’hui l’un des cadres offensifs du RC Lens, l’ancien international français aurait pourtant été recalé sans ménagement il y a quelques années par Régis Le Bris, alors entraîneur du FC Lorient. Une révélation signée Mohamed Toubache-Ter qui ne manque pas de faire réagir. Avec le recul, l’histoire prend une saveur particulière tant les trajectoires des deux hommes ont depuis évolué.

Le Bris n’en voulait pas à Lorient

Selon Mohamed Toubache-Ter, Florian Thauvin avait été proposé à Lorient par l’intermédiaire d’un agent particulièrement influent au club breton. Mais Régis Le Bris n’aurait même pas souhaité étudier le dossier : « Florian Thauvin avait été proposé au Coach Le Bris via un agent qui faisait la pluie et le beau temps à Lorient. Coach Régis Le Bris n’avait même pas regardé : « Il est cramé, il était en vacances au Mexique, pas le niveau Ligue 1, ça m’intéresse pas. » » Une appréciation particulièrement sévère à l’époque pour un joueur qui revenait alors d’une expérience contrastée à l’étranger.

Depuis, les événements ont largement tourné en faveur de Florian Thauvin. Sous les couleurs du RC Lens, l’ancien Marseillais a retrouvé de la régularité et surtout une place importante dans un projet ambitieux. Son expérience, sa qualité technique et son influence offensive lui ont permis de redevenir un joueur majeur du championnat. À 33 ans, Thauvin démontre qu’il avait encore largement le niveau pour s’imposer en Ligue 1 malgré les doutes exprimés à son sujet.

Une belle revanche pour Thauvin

De son côté, Régis Le Bris poursuit également une belle progression. Après son passage remarqué à Lorient, le technicien français a pris les commandes de Sunderland, où il continue de bâtir sa réputation. Les deux hommes ont donc réussi leur pari, chacun à leur manière. Mais cette anecdote rappelle à quel point certaines évaluations peuvent être rapidement balayées par les performances sur le terrain.

Avec le recul, cette déclaration prend aujourd’hui des allures de pari perdu pour ceux qui doutaient du champion du monde 2018. Car malgré les critiques et les interrogations, Florian Thauvin a su retrouver un niveau lui permettant d’être performant dans un club ambitieux de Ligue 1. Au RC Lens, cette histoire ne fera sans doute que renforcer l’image d’un joueur qui a souvent répondu aux critiques par ses performances. Une méthode qui lui réussit plutôt bien depuis plusieurs saisons.