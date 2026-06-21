OM Mercato : les supporters rêvent d’un ancien taulier du RC Lens au salaire XXL

À l’OM, une partie des supporters s’enflamme pour l’idée de voir Seko Fofana rejoindre le Vélodrome cet été.

Sur les réseaux sociaux, le nom de Seko Fofana revient avec insistance dans les discussions des supporters de l’OM. Le milieu de terrain ivoirien, passé par le RC Lens et de retour au Stade Rennais après un prêt à Porto, est perçu comme un profil idéal pour renforcer l’entrejeu marseillais : puissance physique, leadership, expérience de la Ligue 1 et capacité à élever le niveau dans les matchs à haute intensité.

Pour beaucoup de fans olympiens, son profil correspond parfaitement aux besoins actuels du club, régulièrement en quête de joueurs capables d’apporter de la densité et du caractère au milieu de terrain. L’idée d’un transfert vers Marseille séduit donc logiquement les fans de l’OM, même si il n’existe aucun intérêt concret.

Un salaire démentiel à Rennes

Mais l’enthousiasme se heurte rapidement à un frein de taille : le salaire du joueur. Selon les dernières estimations de L’Équipe, Seko Fofana perçoit 400 000 euros bruts mensuels à Rennes, ce qui le place parmi les milieux les mieux rémunérés du championnat français. Un niveau de rémunération difficile à intégrer dans la structure salariale actuelle de l’OM, qui veut limiter voire arrêter les frais et faire de grosses économies.

Dans un contexte où la gestion de la masse salariale reste un enjeu central pour les dirigeants marseillais, une telle opération impliquerait un effort financier conséquent. À cela s’ajoute la concurrence éventuelle d’autres clubs européens, capables de proposer des conditions similaires, voire supérieures.

Sportivement, le profil de Fofana reste pourtant séduisant pour Marseille, qui cherche à combiner puissance, expérience et impact immédiat. Mais entre l’enthousiasme des supporters et les contraintes économiques du club, l’écart reste important. À ce stade, la piste Seko Fofana à l’OM relève davantage du rêve de supporters que d’une piste réaliste.