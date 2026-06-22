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FRANCE

RC Lens : les premières pistes de Leca pour le mercato estival

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 16:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Voici en images les premières pistes étudiées par le RC Lens en vue du mercato estival.

Vice-champion de France en titre et vainqueur de sa première Coupe de France au terme d’une saison 2025-2026 historique, le RC Lens entend bien confirmer la saison prochaine, alors que Dino Toppmöller est venu remplacer Pierre Sage sur le banc lensois. Le club artésien ne devrait pas pour autant faire de folies sur le marché des transferts et privilégierait des recrues ciblées et abordables financièrement. Le directeur sportif des Sang et Or, Jean-Louis Leca, et la cellule de recrutement du club. ont déjà activé plusieurs cibles en vue du mercato estival. Tour d’horizon des premières pistes estivales du Racing.

Toutes les pistes estivales du RC Lens

Matthieu Epolo (gardien, Standard de Liège)
Giulian Biancone (défenseur central, Olympiakos)
Ibrahim Karamoko (défenseur central, Standard de Liège)
Raphaël Lipinski (défenseur central, Rodez)
Gift Links (piston gauche, Aarhus GF)
Nair Tiknizyan (latéral gauche, Étoile Rouge de Belgrade)
Christ Tapé (latéral gauche, AC Horsens)
Cheveyo Tsawa (milieu relayeur, FC Zürich)
Thorgan Hazard (milieu offensif, Anderlecht)
Martin Adeline (milieu offensif, Troyes)
Pablo Pagis (ailier gauche, FC Lorient)
Bénie Traoré (ailier gauche, FC Bâle)
Loïs Openda (avant-centre, Juventus Turin)
Lassine Sinayoko (avant-centre, AJ Auxerre)
Tawfik Bentayeb (avant-centre, Troyes)
Steve Ngoura (avant-centre, Cercle Brugge)
RC Lens

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