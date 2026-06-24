Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Deschamps endeuillé, Messi agace Cristiano Ronaldo, Raphinha de retour en quarts ?

Voici notre revue de presse spécial Coupe du Monde en date du mercredi 24 juin 2026.

Equipe de France : endeuillé, Deschamps rentre en France

Endeuillé par la mort de sa maman, Didier Deschamps devrait normalement être de retour à Boston samedi, au lendemain du match contre la Norvège. Les joueurs et le staff, qui ont respecté une minute de silence hier avant le début de la séance d’entraînement, ont bien l’intention de retrouver le sélectionneur en ayant fait le boulot.

Portugal – Ouzbékistan (5-0) : Messi agace CR7

Auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan (5-0), Cristiano Ronaldo s’est agacé suite à la question d’un journaliste au sujet des débuts fracassants de Lionel Messi à la Coupe du Monde 2026. « Je ne sais pas quoi te répondre, car c’est une question qui n’a pas de sens. Ce serait génial. Mais le plus important, c’était de gagner pour se qualifier dans la phase de poules et d’être prêts pour la suite. Nous savons que nous aurons un match difficile contre la Colombie. J’ai bien joué, j’ai marqué et j’ai aidé l’équipe, qui était très en forme ». Mais après avoir répondu à une question suivante sur le Portugal. CR7 a été relancé sur le sujet Messi par un autre journaliste. « Hier, Lionel Messi a marqué deux fois, Mbappé… » Agacé, Ronaldo s’est alors tourné vers un autre journaliste et lui a fait signe de poser sa question. « Ça dépend de la question, sinon, je ne réponds pas. » Agacé le CR7.

¿Cristiano muy molesto? 😳



El Bicho decidió ignorar deliberadamente a un reportero cuando le preguntaron sobre Lionel Messi. 🇵🇹



¡Momentos de tensión!



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/VM9StF85yr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 23, 2026

Equipe de France : Tchouaméni de retour

Après avoir rejoint son camp de base de Boston dès lundi soir à la suite du succès contre l’Irak, l’équipe de France a eu le droit à sa traditionnelle opposition de lendemain de match, hier, à la Bentley University de Waltham. Les joueurs qui n’ont pas débuté le match lundi se sont affrontés, accompagnés par des éléments de la réserve des New England Révolution, équipe MLS de la ville. Touché aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni a pu participer normalement à la séance. Il était aligné chez les jaunes avec Brice Samba, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche et Jean-Philippe Mateta. En face, Robin Risser, Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, N’Golo Kanté, Désiré Doué et Marcus Thuram évoluaient dans l’équipe rouge. Les 26 membres du groupe, tout le staff et les salariés présents de la FFF se sont réunis avant l’opposition pour faire une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps décédée hier matin.

Brésil : Raphinha va mieux

Victime d’un petit pépin musculaire à la cuisse contre Haiti, Raphinha devrait rater le troisième match de poules, face à l’Écosse. Forcément, sa situation inquiète au Brésil, lui qui est un élément essentiel de l’équipe de Carlo Ancelotti. Mais les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes. « Je vais faire tout ce qui possible pour me récupérer et revenir le plus tôt possible », a indiqué le joueur de la Canarinha, qui a aussi expliqué n’avoir aucune intention d’abandonner le groupe, sur son compte Instagram. Dans le même temps, son entourage a indiqué à Mundo Deportivo qu’il sera de retour pour d’éventuels quarts de finale.

Angleterre – Ghana (0-0) : les Three Lions accrochés

Après la brillante victoire décrochée face à la Croatie (4-2), les Trois Lions ont été annihilés par des Ghanéens courageux et solidaires. Car hier, à Foxborough, dans la banlieue de Boston, et sous une pluie insistante, l’Angleterre s’est montrée complètement impuissante (0-0) face au bloc défensif du Ghana, remarquable de solidité et de densité. Dans un match haché par de nombreuses fautes et des arrêts de jeu parfois très longs (comme celui qui a suivi le choc tête contre tête entre Jordan Ayew et Reece James à la 21e), les Trois Lions se sont révélés incapables d’effectuer des changements de rythme et de diversifier leurs mouvements offensifs.

Il en a résulté une domination stérile, ponctuée par une ribambelle de centres contrés par la défense adverse (7e, 12e, 35e, 55e…) et un nombre considérable de tentatives qui sont passées au-dessus du but de Benjamin Asare (14e, 47e, 64e, 70e…). Les Anglais ont ainsi dû attendre la 57e minute pour cadrer leur première frappe, par l’intermédiaire d’Anthony Gordon, qui s’est révélée sans danger, tout comme le tir qui a suivi d’Harry Kane (69e), étonnamment discret hier. Pire, au fil des minutes, les hommes de Thomas Tuchel sont devenus de plus en plus nerveux, sentant que la situation commençait à leur échapper.