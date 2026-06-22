Remplaçant de luxe en équipe de France, Rayan Cherki passe le plus clair de son temps à allumer Robin Risser.

L’ambiance est au beau fixe chez les Bleus. Alors que l’équipe de France prépare son deuxième match de la Coupe du monde 2026 contre l’Irak à Philadelphie (23h), une séquence diffusée sur les réseaux sociaux a particulièrement retenu l’attention des supporters. Au centre des images : Robin Risser et un Rayan Cherki particulièrement inspiré.

Cherki ne ménage pas le gardien du RC Lens

Le compte officiel de l’équipe de France a partagé des images de la séance spécifique des gardiens. L’occasion de découvrir Robin Risser au travail sous les ordres du staff tricolore. Face à lui, Rayan Cherki s’est visiblement donné pour mission de tester les réflexes du nouveau portier du RC Lens. Frappes puissantes, tentatives placées, enchaînements rapides : le milieu offensif n’a rien épargné à son coéquipier. Une scène réalisée dans une excellente ambiance, sous les sourires des joueurs présents à l’entraînement.

Si Cherki a multiplié les tentatives, Robin Risser a lui aussi marqué des points. Le gardien du RC Lens s’est illustré avec plusieurs interventions de qualité, démontrant sa détente, ses réflexes et sa concentration face aux assauts répétés du talent français. Une prestation remarquée qui confirme pourquoi le RC Lens a misé sur lui pour l’avenir.

Une concurrence bénéfique chez les Bleus

Troisième gardien dans la hiérarchie de Didier Deschamps, Robin Risser profite pleinement de cette expérience au plus haut niveau. Même sans temps de jeu, les séances quotidiennes avec les meilleurs joueurs français représentent une formidable opportunité de progression. Affronter régulièrement des éléments aussi créatifs et imprévisibles que Rayan Cherki constitue un excellent test pour un gardien en pleine ascension.

Du côté du RC Lens, ces images ont forcément de quoi rassurer les supporters. Voir leur gardien tenir tête à l’un des joueurs les plus techniques du football français confirme le potentiel du jeune portier. À quelques semaines de la reprise, Robin Risser continue d’accumuler de l’expérience et de la confiance dans un environnement particulièrement exigeant. Une progression suivie de près par les Sang et Or, qui espèrent voir leur gardien franchir un nouveau cap lors de la saison à venir.