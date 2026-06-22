L’équipe de France va aborder ce lundi (23h) son deuxième match de cette Coupe du monde 2026 après sa belle victoire contre le Sénégal (3-1). Place désormais à la rencontre contre l’Irak, avec un onze remanié.

La qualification se rapproche. Après son succès convaincant contre le Sénégal (3-1), l’équipe de France peut déjà valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 en cas de nouveau résultat positif face à l’Irak, dans la nuit de lundi à mardi (23h). Pour cette deuxième rencontre, Didier Deschamps a décidé d’apporter plusieurs retouches à son onze de départ.

Trois changements attendus chez les Bleus

Pas question de bouleverser une équipe qui a bien débuté son Mondial. Toutefois, le sélectionneur français semble vouloir injecter du sang neuf dans certains secteurs du jeu. Lors de la dernière séance d’entraînement organisée à l’Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, RMC Sport assure que Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola ont travaillé avec les titulaires annoncés.

Les trois joueurs ont effectué l’intégralité des exercices sans chasuble, un indice généralement révélateur des intentions du staff tricolore. Ces trois changements devraient permettre à la France d’apporter davantage de fraîcheur et de percussion, notamment dans les couloirs où Barcola et Digne pourraient offrir de nouvelles solutions offensives.

Un travail spécifique sur les coups de pied arrêtés

Didier Deschamps et son staff ont également insisté sur un secteur bien précis lors de cette ultime répétition : les coups de pied arrêtés. Les Bleus ont consacré une longue partie de leur entraînement aux corners, aussi bien offensifs que défensifs. Un détail qui n’en est probablement pas un à l’approche d’un match où la France pourrait se retrouver face à un bloc irakien regroupé. Cette préparation spécifique laisse penser que les Tricolores souhaitent exploiter au maximum les situations arrêtées pour faire rapidement la différence.

L’autre enseignement majeur de cette séance concerne l’animation offensive. Michael Olise a été aperçu dans une position axiale, derrière Kylian Mbappé. Autour de lui, Ousmane Dembélé occupait le côté droit tandis que Bradley Barcola prenait place à gauche. Une organisation qui pourrait offrir davantage de liberté créative à Olise, très attendu pour alimenter Mbappé et dynamiser les attaques françaises. Cette configuration représente l’une des principales nouveautés imaginées par Deschamps avant ce rendez-vous important.

La composition probable de la France contre l’Irak

Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Manu Koné, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola – Kylian Mbappé.

Après une entrée réussie dans la compétition, les Bleus ont désormais l’occasion de confirmer leurs ambitions. Une victoire contre l’Irak leur ouvrirait déjà les portes du tableau final et permettrait à Didier Deschamps de poursuivre sereinement sa montée en puissance dans ce Mondial 2026.