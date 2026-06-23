Devant le contexte tendu autour de Malang Sarr, le nouvel entraîneur du RC Lens Dino Toppmöller a déjà trouvé son remplaçant au mercato estival.

Le RC Lens pourrait rapidement tourner la page Malang Sarr. Alors que l’avenir du défenseur de 27 ans demeure flou et que les discussions autour d’une prolongation semblent au point mort, les Sang et Or explorent déjà plusieurs alternatives. Parmi elles, un nom venu de Turquie revient avec insistance : Rick van Drongelen. Selon Jeunes Footeux, le profil du défenseur néerlandais coche plusieurs cases recherchées par le nouveau coach lensois Dino Toppmöller.

Un profil taillé pour le système du RC Lens

À 27 ans, Rick van Drongelen s’est imposé comme l’un des cadres de Samsunspor. Solide dans les duels, expérimenté et habitué à évoluer dans l’axe gauche d’une défense, il présente des caractéristiques qui pourraient séduire le staff lensois. Même s’il évolue principalement dans une défense à deux en Turquie, le Néerlandais possède également une certaine polyvalence. Il a déjà dépanné au poste de latéral gauche et a connu plusieurs expériences dans une défense à trois, un système qui pourrait être privilégié par Dino Toppmöller. Une flexibilité particulièrement appréciée dans le football moderne.

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Sa valeur est estimée à environ 6 millions d’euros, mais Samsunspor pourrait se montrer plus gourmand compte tenu des intérêts déjà recensés. Plusieurs clubs suivent en effet le joueur, notamment Trabzonspor et Panathinaïkos. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères si plusieurs offres arrivent simultanément.

Toppmöller déjà impliqué ?

Le timing de cette rumeur n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs semaines, le dossier Malang Sarr suscite de nombreuses interrogations au RC Lens. Libre de choisir son avenir, le défenseur tarde à donner une réponse définitive concernant sa situation, ce qui pousse naturellement le club à préparer des solutions alternatives. Dans ce contexte, Van Drongelen apparaît comme une option crédible pour renforcer l’axe gauche de la défense.

La principale interrogation concerne désormais l’avancement réel du dossier. S’agit-il simplement d’un nom étudié parmi d’autres ou d’une piste validée directement par Dino Toppmöller ? Pour l’instant, aucune négociation avancée n’a filtré et aucune source ne confirme que le dossier est proche d’aboutir. Mais une chose est certaine : le RC Lens travaille déjà sur plusieurs scénarios afin d’éviter toute mauvaise surprise dans le dossier Malang Sarr. Et si le défenseur de 27 ans venait finalement à quitter l’Artois, Rick van Drongelen pourrait rapidement devenir l’un des noms les plus chauds du mercato lensois.