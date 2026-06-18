FC Barcelone : le Barça fonce sur la nouvelle pépite française à 100M€ !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone pourrait frapper un très grand coup sur le mercato. Alors que plusieurs grands noms ont circulé pour remplacer Robert Lewandowski, le club catalan aurait désormais une nouvelle priorité offensive : Eli Junior Kroupi.

Auteur d’une saison impressionnante avec Bournemouth, l’ancien attaquant du FC Lorient a changé de dimension en Premier League. À seulement quelques mois de son arrivée en Angleterre, le jeune Français attire déjà les regards des plus grands clubs européens.

Et selon RMC Sport, le Barça souhaite tenter sa chance dans ce dossier XXL.

Kroupi, la nouvelle obsession du Barça

Le FC Barcelone prépare déjà l’après-Lewandowski. Le buteur polonais va quitter le club, et les dirigeants catalans veulent trouver un attaquant capable d’incarner le futur du projet blaugrana.

Plusieurs profils ont été étudiés. Julián Álvarez, Harry Kane ou encore Mikel Oyarzabal figurent parmi les noms cochés par le Barça. Mais la nouvelle priorité pourrait bien être française.

Eli Junior Kroupi plaît énormément en Catalogne. Son âge, son potentiel, sa capacité à marquer et son adaptation express à la Premier League en font un profil particulièrement séduisant pour un Barça qui veut rajeunir son attaque sans perdre en efficacité.

Bournemouth réclame une fortune

Le problème, c’est que Bournemouth n’a aucune intention de brader sa pépite. Le club anglais avait réalisé un très joli coup en recrutant l’ancien Lorientais, et il sait désormais qu’il possède un joueur très convoité.

Pour laisser partir Eli Junior Kroupi cet été, les Cherries réclameraient un montant proche des 100 millions d’euros. Une somme énorme, mais qui reflète la saison réussie du Français et son potentiel sur le marché européen.

Avec 13 buts inscrits en Premier League, Kroupi a envoyé un message clair : il n’est plus seulement un espoir du football français, il est déjà un attaquant capable de répondre aux exigences du très haut niveau.

Le Barça prêt à tenter sa chance

Malgré ce prix très élevé, le FC Barcelone ne serait pas refroidi. Les Catalans veulent tenter leur chance dans les prochaines semaines, avec l’idée de faire de Kroupi le nouveau visage de leur attaque.

Le dossier s’annonce évidemment compliqué. Bournemouth n’a pas besoin de vendre, le joueur n’est pas pressé de partir, et la concurrence pourrait rapidement s’intensifier.

Mais l’intérêt du Barça change forcément la dimension du dossier. Pour un jeune attaquant français, être ciblé par l’un des plus grands clubs du monde reste un signal très fort.

Une ascension fulgurante depuis Lorient

Le parcours d’Eli Junior Kroupi a pris une accélération spectaculaire. Formé à Lorient, révélé en Ligue 1, puis transféré à Bournemouth, l’attaquant français n’a pas mis longtemps à franchir un cap.

Son adaptation rapide à la Premier League a impressionné. Dans un championnat réputé pour son intensité, sa vitesse et son exigence physique, Kroupi a su exister, marquer et confirmer son talent.

C’est précisément ce qui attire le Barça. Le club catalan cherche un attaquant moderne, capable de s’inscrire dans la durée, mais aussi d’apporter rapidement. Kroupi correspond à cette idée : jeune, mobile, efficace et déjà habitué à la pression d’un grand championnat.

Le PSG également attentif

Le Barça n’est pas le seul club à surveiller la situation. Eli Junior Kroupi serait également dans les petits papiers du PSG, toujours attentif aux meilleurs talents français.

Paris a pris l’habitude de cibler des profils jeunes à très fort potentiel, capables de représenter l’avenir du club. Dans cette logique, Kroupi coche évidemment beaucoup de cases.

Mais entre le PSG, Barcelone et d’autres prétendants potentiels, Bournemouth peut faire monter les enchères. Le club anglais se retrouve en position de force, avec un joueur performant, jeune, sous contrôle et très demandé.

Un dossier à près de 100M€ qui peut enflammer l’été

Si le Barça décide réellement de passer à l’action, ce dossier pourrait devenir l’un des grands feuilletons du mercato. Le prix demandé est colossal, mais le profil du joueur correspond parfaitement aux tendances actuelles du marché.

Les grands clubs veulent des attaquants jeunes, déjà performants et capables de devenir des stars mondiales. Kroupi entre désormais dans cette catégorie.

À moins de 100 millions d’euros, Bournemouth pourrait-il vraiment céder ? Rien n’est certain. Mais si Barcelone insiste, le club anglais devra forcément écouter.

Kroupi, le futur grand coup du Barça ?

Le FC Barcelone a déjà frappé fort cet été avec l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle. Mais le mercato catalan est loin d’être terminé, et l’arrivée d’un nouvel avant-centre reste un dossier majeur.

Eli Junior Kroupi pourrait incarner ce nouveau projet. Un attaquant français, jeune, ambitieux, déjà décisif en Premier League, et capable de prendre la succession de Lewandowski sur le long terme.

Le Barça a peut-être oublié Julián Álvarez pour mieux rêver d’un nouveau crack français. Reste désormais à savoir si les Catalans auront les moyens de faire plier Bournemouth.

Une chose est sûre : après sa saison magnifique en Angleterre, Eli Junior Kroupi n’est plus un simple talent à suivre. Il est devenu une cible XXL du mercato européen.