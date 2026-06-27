La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Charlie Cresswell est bien dans les plans du Stade Rennais au mercato, Franck Haise a ouvert d’autres pistes en défense centrale.

Le Stade Rennais ne veut rien laisser au hasard au mercato. Si le nom de Charlie Cresswell revient avec insistance pour renforcer l’axe central, le dossier est loin d’être isolé. Franck Haise et son staff ont activé plusieurs pistes en parallèle afin de ne pas dépendre d’un seul profil sur un poste jugé prioritaire.

Krejci et Ito ciblés à la Coupe du Monde

D’après l’insider Jonathan, deux profils internationaux attirent particulièrement l’attention en plus de Cresswell. Le premier mène vers Ladislav Krejci, défenseur central et capitaine de la sélection tchèque lors de la Coupe du Monde 2026. Un joueur de 27 ans, évoluant à Wolverhampton, identifié comme un leader naturel, capable d’organiser une ligne défensive et d’apporter de la stabilité dans les moments clés. Son expérience internationale constitue un argument fort dans les discussions internes.

Autre nom évoqué au Stade Rennais : celui d’Hiroki Ito (27 ans), défenseur évoluant au Bayern Munich et titulaire avec le Japon lors du Mondial. Un profil plus technique, capable de ressortir proprement les ballons et d’évoluer dans une défense haute. Son adaptation au très haut niveau européen en fait une cible crédible, mais également difficile à atteindre sur le plan financier.

Mosquera et Fernandez en plans B ?

Dans le même temps, Ouest-France affirme que deux autres profils sont également étudiés : Yerson Mosquera et Emmanuel Fernandez. Deux joueurs évoluant hors du cadre de la Coupe du Monde, mais suivis pour leur potentiel de progression et leur marge de développement. Des options qui pourraient devenir prioritaires si les pistes les plus exposées venaient à se compliquer.

Cette diversité de profils montre bien la stratégie du Stade Rennais : ne pas se limiter à un seul type de défenseur. En interne, l’objectif est clair : trouver un défenseur capable de s’imposer rapidement tout en s’inscrivant dans un projet à moyen terme. Le mercato du Stade Rennais sur ce dossier devrait donc rester animé dans les prochains jours, avec plusieurs scénarios encore ouverts.