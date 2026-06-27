FC Nantes : Kita tient une opportunité en or, le RC Lens et le Stade Rennais pourraient suivre !

La perspective d’une candidature française à la Coupe du monde 2038 relance le débat autour des grands stades. Pour le FC Nantes, l’occasion pourrait être unique d’agrandir enfin la Beaujoire, tandis que Lens et Rennes sont également cités.

Le FC Nantes et la famille Kita tiennent peut-être une opportunité qu’il n’a plus connue depuis l’abandon du projet YelloPark. Alors que l’association Territoires d’Événements Sportifs (TES) recommande officiellement une candidature de la France à la Coupe du monde 2038 afin d’accélérer la modernisation des grands stades, la Beaujoire figure parmi les enceintes qui pourraient franchir le cap des 40 000 places, comme le note le compte Stades Modernes sur X. Cette recommandation a été remise au ministère des Sports dans un rapport consacré à l’avenir des infrastructures françaises.

Sur les réseaux sociaux, cette perspective a immédiatement fait réagir Emmanuel Merceron, bien connu des supporters nantais : « Nantes DOIT saisir cette opportunité. Dans cette municipalité anti-sport ce sera dur ; mais il le faut pour la ville ! ».

Depuis plusieurs années, la question de l’avenir de la Beaujoire revient régulièrement dans le débat local. Le stade, qui accueille aujourd’hui un peu moins de 36 000 spectateurs, reste l’un des plus emblématiques de Ligue 1, mais il n’a jamais bénéficié du grand projet de modernisation imaginé avec YelloPark. Une candidature française au Mondial 2038 pourrait rebattre les cartes en offrant un levier financier et politique pour remettre le dossier sur la table.

Lens et Rennes également bien placés

Selon Stades Modernes, quatre enceintes françaises présentent un fort potentiel pour dépasser les 40 000 places si la France organise la Coupe du monde 2038 : le Stadium de Toulouse, le Stade Bollaert, le Roazhon Park et la Beaujoire.

À Lens, le Stade Bollaert-Delelis bénéficie déjà d’une réputation européenne grâce à son ambiance exceptionnelle. Malgré une capacité proche d’un peu plus de 38 000 places, une extension permettrait au RC Lens d’accueillir davantage de supporters lors des grandes affiches, alors même que le stade est désormais sous la propriété du club.

Même constat à Rennes. Le Roazhon Park, régulièrement plein ces dernières saisons, pourrait lui aussi connaître une nouvelle phase de développement afin d’accompagner la montée en puissance du Stade Rennais sur la scène nationale et européenne.

Une compétition pour moderniser les stades français

Dans son rapport, TES estime qu’une candidature à la Coupe du monde 2038 — éventuellement avec l’Allemagne — permettrait de poursuivre la dynamique de rénovation engagée avant l’Euro 2016 et d’éviter que les stades français ne prennent du retard face aux nouvelles enceintes construites ailleurs en Europe. Le document souligne également que des stades plus modernes offriraient de nouvelles recettes commerciales aux clubs, dans un contexte marqué par les difficultés liées aux droits TV.

Pour le FC Nantes, cette perspective dépasse largement le cadre d’une simple compétition internationale. Elle pourrait enfin offrir à la Beaujoire le projet d’agrandissement et de modernisation que beaucoup attendent depuis plusieurs années, tout en renforçant l’attractivité de la métropole nantaise.