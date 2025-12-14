À LA UNE DU 14 DéC 2025
[16:58]Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5
[16:40]RC Lens : Pierre Sage se met en quatre pour le retour de Gradit, Thomasson applaudit !
[16:20]OM : le Vélodrome bientôt au niveau du Groupama Stadium ?
[15:50]RC Lens : la grande annonce de Joseph Oughourlian sur le rachat de Bollaert (vidéo)
[15:30]PSG Mercato : Olise a fait son choix entre Paris, l’Angleterre, le FC Barcelone et le Real Madrid !
[15:00]ASSE : Horneland, stop ou encore ?
[14:00]Stade Rennais : Beye se lâche après la victoire dans le derby
[13:52]FC Barcelone : l’énorme chambrage des Blaugranas envers le Real Madrid
[13:13]FC Nantes : Ahmed Kantari, un choix… d’Anthony Lopes ?
[12:53]ASSE : après Bastia, Molina s’en prend à la direction et fait une annonce mercato
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : la grande annonce de Joseph Oughourlian sur le rachat de Bollaert (vidéo)

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 15:50
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

C’est fait : le stade Bollaert appartient officiellement au RC Lens, comme vient de l’annoncer son président Joseph Oughourlian.

Avant RC Lens-Nice (17h15), le président du RC Lens Joseph Oughourlian et le maire de Lens Sylvain Robert ont rencontré à Bollaert-Delelis les journalistes et ils ont évoqué «une évolution majeure concernant l’avenir du stade Bollaert-Delelis».

Le projet de rachat de Bollaert a abouti

Le président du RC Lens a annoncé que le projet de rachat du stade Bollaert avait abouti, le conseil municipal de Lens ayant voté en faveur de la vente du stade au club contre un montant de 27 M€. Les détails administratifs ont été réglés et c’est désormais officiel : le Racing est propriétaire de son stade, comme vient de le relayer sur nos réseaux notre correspondant dans le Nord William Tertrin. « L’acquisition du stade Bollaert-Delelis est un moment important, historique et en même temps très naturel pour le Racing Club de Lens, s’est réjoui Oughourlian. D’un point de vue économique, le club se retrouvait à assurer tous les coûts afférents au stade et avait du mal à se projeter sur d’autres investissements sur l’enceinte sans avoir cet outil en mains propres. Le stade Bollaert-Delelis est un élément très important de notre patrimoine – il est d’ailleurs inscrit au patrimoine national comme un monument historique. On n’imagine pas le RC Lens sans Bollaert-Delelis, ni Bollaert-Delelis sans le RC Lens. Je veux remercier Monsieur le maire de Lens, Sylvain Robert, et l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur cette transaction pendant trois ans avec beaucoup d’engagement des deux côtés. Je suis heureux de pouvoir annoncer cette transaction, et quoi de plus symbolique que de l’annoncer en ce jour de match célébrant la Sainte-Barbe. »

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot