Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Présent à la Coupe du Monde avec les Bleus, Maghnes Akliouche (AS Monaco, 24 ans) voit son avenir se décanter au mercato estival.

Le PSG semble avoir pris une longueur d’avance dans le dossier Maghnes Akliouche. Alors que le milieu offensif de l’AS Monaco dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France, son avenir s’annonce de plus en plus loin du Rocher.

Romano place le PSG en pole

Toujours très bien informé sur le mercato, Fabrizio Romano a livré une mise à jour importante. Selon le journaliste italien, le PSG est aujourd’hui le club le mieux placé pour attirer l’international français. « Le PSG mène la danse sur le dossier Maghnes Akliouche ! Le club parisien se positionne devant deux clubs de Premier League. Il fait partie des prochaines stars de Ligue 1 à être transférées, l’AS Monaco attend prochainement », a-t-il révélé.

Une information qui confirme la volonté des dirigeants parisiens de continuer à miser sur les meilleurs jeunes talents du championnat de France. Le profil d’Akliouche correspond parfaitement à la stratégie de Luis Campos. À 24 ans, le Monégasque possède encore une importante marge de progression tout en ayant déjà démontré sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

Luis Campos prépare l’avenir avec Akliouche

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque comme au milieu offensif, il apporterait une nouvelle solution technique à Luis Enrique, qui souhaite régénérer progressivement son effectif tout en conservant un très haut niveau de compétitivité. Du côté de l’AS Monaco, un départ n’est plus un scénario écarté.

Les dirigeants monégasques savent que leur joueur dispose d’une énorme cote sur le marché et s’attendent désormais à recevoir des propositions concrètes dans les prochaines semaines. Si deux formations anglaises restent à l’affût, le PSG semble aujourd’hui avoir pris une avance précieuse. Reste désormais à transformer cet avantage en accord définitif avec Monaco.