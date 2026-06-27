OM : l’énorme pétage de plombs de Marcelo Bielsa après Uruguay – Espagne

Battu par l’Espagne (0-1) et éliminé de cette Coupe du monde 2026, l’Uruguay a vécu une soirée cauchemardesque. Marcelo Bielsa, ancien coach de l’OM, a laissé éclater sa colère, aussi bien pendant le match qu’après.

La tension était palpable avant même le coup d’envoi de ce Uruguay-Espagne. En interne, plusieurs médias uruguayens avaient révélé ces derniers jours une fracture entre Marcelo Bielsa et plusieurs cadres de la Celeste, mécontents de l’intensité des entraînements et de certaines décisions tactiques. Une réunion particulièrement tendue aurait même opposé le sélectionneur argentin à une partie de son vestiaire quelques heures avant d’affronter l’Espagne. La défaite face à la Roja (0-1), qui élimine l’Uruguay de ce Mondial, n’a fait qu’accentuer la nervosité du technicien argentin.

Une gueulante surprenante en après-match

Tout au long de la rencontre, Marcelo Bielsa a affiché une grande agitation dont il a l’habitude, multipliant les gestes d’agacement et les coups de gueule envers ses joueurs. À la mi-temps, il a même décidé de faire sortir son gardien Fernando Muslera, fautif sur le but espagnol. « Fernando Muslera m’a demandé d’être remplacé à la mi-temps », a expliqué Bielsa après le match. De plus, lors de la sortie de Federico Valverde à la 57e, le joueur du Real Madrid n’a même pas adressé un seul regard à « El Loco ».

La frustration ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. En conférence de presse, Marcelo Bielsa s’est montré particulièrement irrité avant son interview sur beIN Sports. L’ancien entraîneur de l’OM a poussé une petite gueulante en espagnol, probablement en direction d’un journaliste : « Vas-y d’un coup, purée ! ».

Un avenir de plus en plus incertain ?

Entre les tensions dans le vestiaire, la frustration née de cette défaite contre l’Espagne, l’élimination et ses nouvelles sorties médiatiques, Marcelo Bielsa traverse sans doute l’une des périodes les plus délicates de son mandat à la tête de l’Uruguay.

Malgré son immense réputation et son influence sur le football mondial, le technicien argentin devra rapidement apaiser le climat s’il souhaite poursuivre l’aventure avec une sélection uruguayenne plus divisée que jamais.