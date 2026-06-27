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FRANCE

ASSE : Kilmer Sports tient une mine d’or secrète pour enfin marcher sur la Ligue 2

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 16:20
Ivan Gazidis (ASSE)

Directeur technique du centre de formation de l’ASSE, Laurent Huard estime être bien loti depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête des Verts.

À l’ASSE, la formation reste plus que jamais une priorité. Alors que de nombreux clubs français réduisent leurs investissements dans leurs centres de formation en raison des difficultés économiques, les Verts ont fait un choix radicalement différent. Sous l’impulsion de Kilmer Sports Ventures, les moyens continuent d’être renforcés avec un objectif clair : faire émerger la prochaine génération de talents.

« On se retrouve à travailler avec des vrais staffs »

Directeur technique du centre de formation, Laurent Huard a dressé un constat très positif de cette nouvelle dynamique dans un entretien accordé à EVECT. Pour lui, les nouveaux propriétaires ont rapidement compris l’importance de la formation dans l’identité du club. « La vision des nouveaux dirigeants ? Quand quelqu’un arrive et qu’il apprend à découvrir le club, il s’aperçoit vite que la formation est un pilier de l’AS Saint-Étienne. Aujourd’hui, dans les faits, on se retrouve à travailler avec des vrais staffs, on a un centre de formation qui reste dans les 10 meilleurs du pays et l’arrivée des nouveaux dirigeants permet, au quotidien, d’avoir les moyens d’accompagner nos jeunes. »

Un discours qui confirme la volonté de Kilmer Sports de s’appuyer durablement sur le vivier stéphanois. Depuis son arrivée, le groupe canadien affiche une stratégie basée sur le développement de jeunes joueurs à fort potentiel, capables d’intégrer rapidement l’équipe première avant, pourquoi pas, de générer d’importantes plus-values sur le marché des transferts. Laurent Huard insiste également sur un point essentiel : malgré la crise qui frappe le football français, l’ASSE n’a pas réduit ses ambitions.

Huard voit ce qu’il se passe ailleurs qu’à l’ASSE

« On ne va pas se mentir, je vois ce qu’il se passe ailleurs, avec la baisse des droits TV, la crise financière dans le football français, je constate que certains clubs ont pris un virage complètement différent du notre sur la formation, notamment sur les budgets alloués dans le développement des jeunes, a-t-il poursuivi. Nous, on a gardé nos moyens initiaux, je dirais même qu’on a rajouté du staff et mis des moyens supplémentaires pour pouvoir être encore plus performants. Nous avons aussi conservé nos étoiles au label prestige, il valorise le club et son engagement matériel concret auprès de nos jeunes. »

Ces déclarations illustrent la ligne directrice du club : investir aujourd’hui pour récolter demain. Dans une saison de Ligue 2 qui s’annonce longue et exigeante, l’ASSE pourrait s’appuyer sur plusieurs jeunes issus du centre de formation. L’objectif est de continuer à faire émerger des joueurs capables de s’imposer chez les professionnels tout en préservant l’ADN d’un club historiquement reconnu pour la qualité de sa formation. Pour Kilmer Sports Ventures, la formation représente bien plus qu’un simple axe de développement. Elle constitue un véritable levier sportif et économique, susceptible de permettre aux Verts de retrouver durablement les sommets du football français grâce à une nouvelle génération de talents.

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