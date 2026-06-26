ASSE : Horneland lâche une énorme déclaration sur les Verts !

Parti de l’ASSE en cours de saison après une expérience compliquée, Eirik Horneland n’a pas oublié Saint-Étienne. Pour la première fois depuis son départ, le technicien norvégien est revenu sur son passage chez les Verts, ses regrets et son attachement au club dans les colonnes du Progrès.

Horneland reconnaît un passage difficile à l’ASSE

Arrivé avec l’ambition d’imposer son style de jeu et de ramener l’ASSE en Ligue 1, Eirik Horneland n’a pas réussi à faire basculer la saison stéphanoise. Limogé alors que l’objectif de montée s’éloignait, le Norvégien a vécu une première expérience hors de son pays loin d’être simple.

Pour autant, l’ancien entraîneur des Verts ne règle aucun compte. Il assume les difficultés rencontrées et préfère retenir les enseignements de cette aventure : « Il y a toujours des regrets quand on ne réussit pas. Mais on ne peut pas se morfondre là-dessus et il faut apprendre de ces expériences. »

« Je continuerai à suivre l’ASSE pour le reste de ma vie »

De retour en Norvège, où il travaille actuellement avec la télévision nationale pendant la Coupe du monde, Horneland assure avoir continué à suivre l’ASSE avec attention. Il a notamment regardé la fin de saison des Verts et l’échec lors des barrages, tout en restant confiant pour la suite.

« Même si ce n’est pas passé pour la montée en Ligue 1, je suis confiant pour la saison prochaine », a-t-il expliqué, avant de lâcher une phrase forte à destination des supporters : « Je continuerai à suivre l’ASSE pour le reste de ma vie. »

Un gros club et une expérience marquante

Malgré la déception sportive, Horneland garde de bons souvenirs de son passage dans le Forez. Le Norvégien a découvert un environnement très différent de celui qu’il connaissait dans son pays, mais aussi la ferveur autour d’un club historique.

« J’ai découvert une culture vraiment différente de la culture scandinave, rencontré de nouvelles personnes, plein de bons joueurs et surtout un gros club », a-t-il confié. Une déclaration qui montre que, même loin de Saint-Étienne, l’ancien coach des Verts reste attaché à cette aventure.