OM : un club de Ligue 1 voudrait tenter un énorme hold-up pour Genesio

L’OM reste en pole position pour recruter Bruno Genesio, mais le Paris FC tenterait une ultime offensive pour détourner l’ancien coach du LOSC.

L’OM continue de travailler activement sur la succession de son futur banc et a fait de Bruno Genesio sa priorité pour remplacer Habib Beye. Les discussions entre le technicien français et la direction marseillaise ont bien avancé ces dernières semaines, avec un accord de principe évoqué en interne, et la décision de la DNCG est censée accélérer le processus.

Et pendant que l’OM patiente, le Paris FC s’activerait en coulisses et penserait toujours à Genesio, selon Media Foot. Le club francilien aurait bien identifié Bruno Genesio comme une option sérieuse en cas de changement sur son banc, dans un contexte où l’avenir d’Antoine Kombouaré reste encore flou .

Le technicien kanak, pourtant apprécié en interne pour le redressement de la saison, n’a toujours pas totalement verrouillé son avenir, ce qui pousse la direction parisienne à anticiper plusieurs scénarios. Parmi eux, le nom de Genesio revient avec insistance depuis plusieurs semaines, tout comme celui de Liam Rosenior.

L’OM garde l’avantage dans le dossier Genesio

Malgré la tentative du Paris FC, la tendance reste clairement favorable à l’OM. Le projet sportif marseillais, malgré les contraintes imposées par la DNCG, place le club en position de force pour finaliser l’arrivée de Bruno Genesio.

Sauf retournement de situation, Marseille conserve donc la main dans un dossier surveillé de près, où chaque délai pourrait encore redistribuer les cartes… même si l’OM semble déjà avoir pris une longueur d’avance décisive.