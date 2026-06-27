RC Lens Mercato : une priorité de (très) longue date ciblée par l’OM a enfin trouvé un club

Longtemps annoncé dans le viseur du RC Lens, puis récemment associé à l’OM, Eduard Spertsyan va finalement poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Le feuilleton Eduard Spertsyan touche enfin à sa fin. Régulièrement cité parmi les pistes du RC Lens ces dernières années, le milieu offensif de Krasnodar ne découvrira finalement ni la Ligue 1, ni l’Europe cet été.

Ce samedi, Fabrizio Romano a annoncé son traditionnel « Here we go ! » pour confirmer le transfert de l’international arménien vers Al Ahli pour 25 millions de dollars. Le journaliste italien précise qu’un accord total a été trouvé avec Krasnodar ainsi qu’avec le clan du joueur. Le directeur sportif Rui Pedro Braz a été déterminant dans ce dossier.

Une cible de longue date du RC Lens

Le nom d’Eduard Spertsyan a longtemps circulé du côté de Lens. À plusieurs reprises, le club artésien se serait intéressé au profil du milieu créatif, considéré comme l’un des plus grands talents du championnat russe. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres correspondaient parfaitement aux besoins lensois à différentes périodes du mercato.

Malgré cet intérêt récurrent, les Sang et Or n’ont jamais réussi à concrétiser cette piste, notamment avec une offre jugée indécente.

L’OM également cité ces dernières semaines

Plus récemment, c’est l’OM qui avait été associé au joueur de 26 ans. Plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt marseillais, alors que Como avait également été évoqué dans la presse.

Mais Fabrizio Romano met fin aux spéculations : le club italien n’a jamais réellement négocié pour Spertsyan, qui avait déjà fait d’Al Ahli sa priorité. Le club saoudien a rapidement trouvé un terrain d’entente avec toutes les parties.

Avec ce transfert, Eduard Spertsyan tourne définitivement la page Krasnodar et rejoint la Saudi Pro League, mettant un terme à un dossier qui aura animé plusieurs mercatos européens. Pour le RC Lens, cette piste de très longue date appartient désormais définitivement au passé.