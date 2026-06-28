Pronostic Brésil – Japon : la première grosse surprise de la phase finale ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre le Brésil et le Japon, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Sans véritablement convaincre durant la phase de groupes, le Brésil a tout de même assuré l’essentiel en terminant premier du groupe C devant le Maroc. La Seleção retrouve désormais le Japon ce lundi (21h) à l’occasion des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. De leur côté, les Japonais ont également rempli leur objectif en prenant la deuxième place du groupe F, derrière les Pays-Bas, et espèrent désormais créer l’exploit face à l’un des grands favoris de la compétition.

Coupe du monde 2026 – Brésil vs Japon

Lundi 29 juin 2026 · 21h · NRG Stadium

Brésil : assumer son statut

Le Brésil n’a pas encore totalement rassuré. L’équipe de Carlo Ancelotti a parfois manqué de fluidité et de créativité, notamment lors de son premier match contre le Maroc. Mais la Seleção reste une immense nation de Coupe du monde, capable de faire la différence à tout moment grâce à ses individualités.

Vinicius Jr, très en vue depuis le début du tournoi, sera une nouvelle fois l’une des principales menaces brésiliennes. Autour de lui, le Brésil possède suffisamment de talent pour prendre le dessus, mais il devra montrer davantage de constance face à une sélection japonaise disciplinée et difficile à manœuvrer.

Japon : l’exploit en ligne de mire

Le Japon n’a plus rien d’une surprise. Habitués à rivaliser avec les grandes nations, les Japonais ont encore prouvé durant la phase de groupes qu’ils savaient répondre présent dans les grands rendez-vous. Leur deuxième place derrière les Pays-Bas confirme la solidité d’un collectif bien organisé.

Face au Brésil, les Samurai Blue devraient miser sur leur intensité, leur discipline tactique et leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Le Japon sait qu’il ne partira pas favori, mais son dernier succès face au Brésil en octobre dernier peut lui donner des idées. Pour espérer créer la sensation, il faudra toutefois être presque parfait défensivement.

Les confrontations entre les deux nations

Le Brésil et le Japon se sont affrontés à plusieurs reprises ces dernières années.

Sur les confrontations recensées :

Brésil : 7 victoires

Japon : 1 victoire

Matchs nuls : 2

La Seleção garde donc l’avantage historique, même si le dernier duel entre les deux équipes a tourné en faveur des Japonais, vainqueurs 3-2 en octobre dernier.

Les compos probables

La compo probable du Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius Jr – Cunha.

Absent : Raphinha (blessé).

La compo probable du Japon : Suzuki – Seko, Itakura, H. Ito – Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura – Doan, Ueda, Maeda.

Absent : Aucun.

Incertain : Kubo (blessé).

Les joueurs à suivre

Vinicius Junior (Brésil) : Déjà très décisif depuis le début de la compétition, l’ailier du Real Madrid sera évidemment l’homme à surveiller côté brésilien. Sa vitesse, sa capacité à provoquer et son efficacité dans les derniers mètres peuvent faire exploser n’importe quel bloc défensif. Face à un Japon souvent bien organisé, ses différences individuelles pourraient peser très lourd.

Ritsu Doan (Japon) : Percutant, généreux et capable de frapper de loin, l’ailier japonais peut être l’un des principaux dangers des Samurai Blue. Dans un match où le Japon risque d’avoir moins le ballon, sa capacité à se projeter vite et à exploiter les espaces dans le dos de la défense brésilienne sera essentielle.

Les tendances des cotes : avantage Brésil

Issue Cote Victoire du Brésil 1,71 Match nul 3,75 Victoire du Japon 5,10

Les bookmakers donnent un avantage assez net au Brésil avant ce 16e de finale. Malgré une phase de groupes loin d’être flamboyante, la Seleção reste l’un des grands favoris de la compétition grâce à la qualité de son effectif et à son expérience des matchs à élimination directe. Le Japon, auteur d’un premier tour convaincant, conserve toutefois un statut d’outsider capable de bousculer les Brésiliens s’il parvient à imposer son intensité et sa rigueur tactique.

Nos pronostics pour Brésil – Japon

Qualification du Brésil : Même sans briller depuis le début du tournoi, le Brésil possède plus de marge individuelle et plus d’expérience dans les matchs couperets. La Seleção pourrait encore s’appuyer sur son pragmatisme pour franchir ce premier obstacle en phase finale.

Les deux équipes ne marquent pas : Le Brésil s’est montré plutôt discipliné défensivement depuis le début du Mondial, tandis que le Japon a eu du mal à se montrer réellement dangereux face à la Suède lors de son dernier match de poule. Dans une rencontre fermée, les Brésiliens pourraient chercher à contrôler le rythme et à limiter les transitions adverses.

Score possible

1-0 pour le Brésil : Le Japon a les qualités pour contrarier la Seleção, notamment grâce à son organisation et à son intensité. Mais le Brésil semble mieux armé pour faire la différence sur un exploit individuel ou une action rapide. Dans un match probablement accroché, Vinicius Jr ou un autre talent offensif brésilien pourrait suffire à envoyer la Seleção en 8es de finale.