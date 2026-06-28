ASSE : Kilmer a fait rentrer 5 millions dans les caisses grâce à un coup de maître

L’ASSE s’impose comme l’un des clubs les plus performants de France sur le terrain… mais aussi en dehors.

L’ASSE ne se contente plus de remplir le stade Geoffroy-Guichard : le club transforme désormais chaque publication en véritable levier économique.

Selon des données issues de la plateforme spécialisée Blinkfire, relayées par Sportune, les contenus diffusés par l’ASSE sur les réseaux sociaux ont généré plus de 5 millions de dollars de valeur médiatique pour ses sponsors sur la saison 2025-2026.

Dans un football de plus en plus digitalisé, le club stéphanois illustre parfaitement la montée en puissance des réseaux sociaux comme outil de valorisation des partenariats commerciaux.

EA FC 25 : la vitrine gaming qui amplifie l’exposition du club

Autre levier de croissance inattendu : le jeu vidéo. Sur EA FC 25, les joueurs ont disputé plus de 14 millions de matchs avec l’ASSE, générant une exposition estimée à plus d’un million d’euros supplémentaires pour le club et ses partenaires.

Cette présence massive dans l’univers gaming confirme une tendance lourde du football moderne : les clubs deviennent des marques globales, visibles bien au-delà des compétitions réelles.

900.care, un sponsoring original et très visible

Parmi les partenaires les plus exposés, la marque 900.care a bénéficié d’un positionnement particulièrement innovant sur le maillot.

Placée sous l’aisselle du maillot, sa visibilité sort des codes classiques du sponsoring footballistique. Ce choix audacieux permet à la marque d’obtenir une exposition nationale régulière, aussi bien lors des matchs que dans les contenus digitaux du club.

Un impact économique local structurant pour la métropole

Au-delà du marketing sportif, l’ASSE joue également un rôle économique majeur dans son territoire. Une étude indépendante réalisée pour Saint-Étienne Métropole par l’agence Emoha met en lumière l’importance des retombées générées les jours de match au stade Geoffroy-Guichard.

Les chiffres sont significatifs :

69 % des spectateurs viennent de l’extérieur de la métropole

Une part importante prolonge son séjour ou consomme sur place

Restauration, shopping et tourisme sont fortement impactés

Résultat : chaque euro investi par la métropole générerait plus de 6 euros de retombées économiques, confirmant l’effet levier des rencontres de l’ASSE sur l’économie locale.

Geoffroy-Guichard : un pôle d’activité à chaque match

Le stade Geoffroy-Guichard, enceinte historique du club, reste un véritable moteur d’activité.

Avec une affluence moyenne de 31 446 supporters la saison dernière en Ligue 2, chaque rencontre mobilise plusieurs centaines de personnes dans l’organisation : sécurité, restauration, accueil et animation.

Près de 900 intervenants supplémentaires sont mobilisés les jours de match, contribuant directement à l’emploi local et à l’écosystème économique stéphanois.

L’ASSE, bien plus qu’un club de football

Entre performance digitale, puissance marketing et impact territorial, l’ASSE confirme son évolution vers un modèle de club-entreprise.

Les Verts ne se contentent plus d’exister sur le terrain : ils se positionnent désormais comme une marque sportive complète, capable de générer de la valeur pour ses partenaires, d’animer un territoire et de rayonner bien au-delà de la Ligue 2.