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FRANCE

OM Mercato : Marseille s’est cassé les dents pour un chouchou du RC Lens et de l’ASSE en Ligue 1

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 22:20

En quête de renforts sur le côté gauche, l’OM s’est renseigné sur Arsène Kouassi, révélation de Lorient. Mais le club phocéen, limité financièrement, n’a pas pu aller plus loin sur ce dossier estimé à 10 M€.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son effectif cet été. Selon les informations révélées par le journaliste Sacha Tavolieri, le club phocéen a récemment tenté sa chance pour Arsène Kouassi, le piston gauche de Lorient, auteur d’une saison remarquée en Ligue 1.

Le joueur de 21 ans ne manque pas de prétendants. Le Paris FC a déjà entamé des discussions avec son entourage afin de présenter son projet, tandis que Lorient réclamerait au minimum 10 millions d’euros pour envisager un départ. Une somme difficile à assumer actuellement pour Marseille, qui va devoir entamer une cure d’austérité sans pouvoir se positionner concrètement sur ce genre de dossier malgré un intérêt réel.

Un profil qui plaisait déjà au RC Lens et à l’ASSE

Avant son explosion sous les couleurs lorientaises, Arsène Kouassi avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs français. Lorsqu’il évoluait à AC Ajaccio, le Burkinabè figurait notamment parmi les profils suivis par RC Lens et l’ASSE, séduits par sa capacité à couvrir tout son couloir et son potentiel de progression.

Latéral gauche de formation, capable d’évoluer comme piston dans un système à trois défenseurs, Kouassi a franchi un cap cette saison avec Lorient. Il a été élu pépite de la saison de Ligue 1 après une campagne marquée par 2 buts et 6 passes décisives en 31 matches.

Pourquoi l’OM s’y intéressait

Le profil correspond à plusieurs critères recherchés par la direction marseillaise : jeunesse, volume de jeu, vitesse et capacité offensive. Dans un championnat où les pistons capables de faire des différences sont rares, le joueur formé à Ajaccio représente une valeur montante du marché français.

Arrivé à Lorient pour environ 1,2 M€ à l’été 2025, il a vu sa cote grimper très rapidement grâce à ses performances en Ligue 1 et avec la sélection du Burkina Faso.

Le Paris FC en pole

À ce stade, Le Paris FC semble avoir une longueur d’avance. Le club parisien a officiellement pris contact avec l’entourage du joueur afin d’exposer son projet sportif. Marseille, de son côté, reste attentif mais ne dispose pas actuellement de la marge financière nécessaire pour répondre aux exigences de Lorient.

Le dossier pourrait toutefois être relancé en cas de ventes importantes du côté de la Canebière. Car malgré les difficultés budgétaires du moment, Arsène Kouassi reste identifié comme un profil très intéressant pour l’avenir et son nom pourrait encore revenir dans le mercato olympien au cours de l’été.

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