ASSE, RC Lens Mercato : une révélation de Ligue 1 échappe aux Verts et aux Sang et Or

Ancienne piste de l’ASSE et du RC Lens, la révélation de Ligue 1 Arsène Kouassi est en train d’attirer de nombreux regards en Europe.

Révélation du FC Lorient en Ligue 1, Arsène Kouassi est en train de devenir l’un des latéraux gauches les plus convoités du marché européen. Formé en Côte d’Ivoire puis révélé à l’AC Ajaccio, le défenseur burkinabé de 22 ans avait pourtant déjà attiré l’attention de plusieurs clubs français… dont l’ASSE et le RC Lens, avant que son ascension ne prenne une dimension internationale.

Une progression fulgurante qui attire très tôt l’ASSE et le RC Lens

Lors de ses débuts en Ligue 2 avec l’AC Ajaccio, Kouassi impressionne immédiatement par sa puissance, sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts. Avec 23 matchs disputés et 3 passes décisives, il attire rapidement les recruteurs de Ligue 1. À cette période, l’ASSE et le RC Lens suivent attentivement son évolution, séduits par son profil de latéral moderne, capable de dynamiter son couloir gauche.

Le RC Lens était même allé plus loin dans le dossier, avec une volonté réelle de recruter le joueur avant son explosion définitive. Mais le timing n’a jamais tourné en leur faveur. C’est finalement le FC Lorient qui rafle la mise à l’été 2025 pour environ 1,2 million d’euros, malgré un intérêt déjà concret de plusieurs clubs français. Un choix stratégique fort, d’autant que le joueur retrouve sur le banc Olivier Pantaloni, son ancien entraîneur à Ajaccio.

La transition est instantanée : Kouassi s’impose comme un titulaire régulier en Ligue 1. Son profil de latéral gauche explosif séduit rapidement, et résultat : une adaptation express et une montée en puissance rapide (2 buts et 5 passes dé en 28 matchs).

Plusieurs clubs à l’affût

Et selon Foot Mercato, le mercato d’Arsène Kouassi s’annonce déjà très agité. Le club anglais Nottingham Forest aurait formulé une offre d’environ 7 millions d’euros cet hiver, rejetée par Lorient, qui ne souhaite pas brader son joueur.

Plusieurs clubs de Bundesliga surveillent de près son évolution, à savoir le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. Tous apprécient son profil moderne, parfaitement adapté au football allemand.

En Serie A, deux clubs suivent attentivement sa progression, comme l’AS Roma et le Genoa. De plus, le dossier pourrait aussi revenir en France via la multipropriété. Le RC Strasbourg, soutenu par le consortium BlueCo (Chelsea), s’est également renseigné sur sa situation.

L’ASSE et le RC Lens peuvent-ils encore revenir dans le dossier ?

Aujourd’hui, la valeur du joueur est estimée autour de 10 millions d’euros, soit une potentielle très belle plus-value pour Lorient… mais aussi un regret possible pour certains clubs français.

Si l’ASSE et le RC Lens avaient identifié très tôt le potentiel du joueur, la concurrence européenne actuelle rend désormais la situation beaucoup plus complexe.

Le deux clubs pourraient être tentés de revenir dans la course, mais devront faire face à une concurrence anglaise, allemande et italienne déjà bien installée.