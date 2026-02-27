Dans les radars de l’ASSE au dernier mercato estival, Arsène Kouassi (FC Lorient, 22 ans), est aujourd’hui suivi avec attention du côté de l’OL.

L’ASSE avait eu le nez creux en le ciblant l’été dernier. À seulement 22 ans, Arsène Kouassi n’a eu aucun mal à s’adapter à la Ligue 1 et s’impose déjà comme un cadre chez les Merlus. Son rendement en Ligue 1 cette saison affiche 22 matchs disputés sur 23 possibles, 2 buts marqués et 5 passes décisives. Une constance rare qui saute aux yeux des recruteurs lyonnais et place le joueur burkinabè dans la liste des priorités rhodaniennes pour l’été.

Le profil d’un latéral nouvelle génération

Kouassi coche tous les critères du latéral moderne : vivacité, volume de course et impact décisif dans la zone offensive. Il aligne près de 22% de contributions directes à des buts en 2025/26 et ne faiblit jamais sur le plan physique, totalisant plus de 1830 minutes. Sa progression récente, évaluée aujourd’hui à 7 millions d’euros après une envolée fulgurante, en fait le prototype recherché par les clubs en quête de renouvellement.

Selon Africafoot, l’OL pense à lui pour préparer la succession de Nicolas Tagliafico. Le staff des Gones se montrerait particulièrement sensible à la maturité de Kouassi malgré son âge, à sa capacité à répéter les efforts et à son intelligence défensive. Pour le club, il ne s’agit pas d’un simple renfort, mais d’un investissement tourné vers la stabilité future et l’impact durable sur le couloir gauche.

Un dossier mouvementé au Mercato

Reste que le FC Lorient, qui a prolongé Kouassi jusqu’en 2029, ne cache pas son attachement à l’un de ses éléments les plus fiables. Le dossier s’annonce donc disputé en coulisses : Lyon avance ses pions mais devra convaincre pour arracher un joueur dont l’explosion en Ligue 1 attire inévitablement les regards.

Tandis que l’avenir du latéral s’écrit dans les rumeurs de mercato, la réalité du moment reste liée au terrain. Kouassi et Lorient se préparent activement pour la 24e journée, avec la réception d’Auxerre. Ce rendez-vous en championnat sera l’occasion d’observer de près l’évolution d’un joueur dont la trajectoire donne un nouvel élan à la stratégie lyonnaise et dont la progression continue de fasciner les experts du football français.

