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FRANCE

OM : Genesio a déjà craqué pour un attaquant surprise !

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 20:00
Antoine Valero (OM)

Jah-Mason Telusson va rejoindre l’OM. L’attaquant de 18 ans de l’OGC Nice va poursuivre sa post-formation à Marseille, dans un parcours similaire à celui de Bilal Nadir.

Bruno Genesio prépare déjà l’avenir. Très actif sur le marché des jeunes talents, l’OM va accueillir Jah-Mason Telusson. Comme déjà expliqué, l’attaquant de 18 ans, en provenance de l’OGC Nice, va poursuivre sa post-formation à Marseille dans un parcours qui rappelle celui de Bilal Nadir. 

Telusson arrive mais l’OM croit en Valero 

Un renfort prometteur pour l’avenir, mais qui ne bouleverse pas les plans du club concernant un autre grand espoir offensif. Selon La Minute OM, l’arrivée de Jah-Mason Telusson ne remet absolument pas en cause la place d’Antoine Valero dans le projet marseillais. L’attaquant de seulement 17 ans conserve la confiance des dirigeants et du staff, qui voient en lui un joueur capable de franchir rapidement de nouveaux paliers. Le jeune avant-centre aurait notamment déjà marqué des points auprès de Bruno Genesio. 

Genesio déjà attentif à l’effectif marseillais ? 

Le probable futur entraîneur de l’OM a pu l’observer lors de plusieurs apparitions en Youth League la saison dernière. Des prestations qui auraient conforté le technicien dans son idée de poursuivre son développement. L’OM continue ainsi de bâtir un projet mêlant recrutement ciblé et valorisation de ses meilleurs jeunes. Avec Telusson, Valero, mais aussi d’autres talents issus du centre de formation, le club phocéen entend préparer l’avenir sans fermer la porte à une intégration rapide chez les professionnels.

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