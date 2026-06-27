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PSG Mercato : bye bye Ramos, Luis Enrique a déjà trouvé son successeur !

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 18:00
Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Gonçalo Ramos tout proche de quitter le PSG au mercato, Luis Enrique a déjà validé fort l’arrivée de son potentiel remplaçant cet été.

Le PSG prépare déjà la suite. Alors que l’avenir de Gonçalo Ramos semble de plus en plus incertain, le club parisien aurait déjà identifié sa priorité offensive. Luis Enrique et Luis Campos auraient validé un profil qui monte en puissance en Premier League : Eli Junior Kroupi. Selon l’insider Djamel, le PSG suit de très près la situation de l’international Espoirs. 

Luis Enrique a déjà validé Kroupi 

Bournemouth ne s’opposerait pas à un départ de son attaquant cet été et serait prêt à écouter les offres, une ouverture qui pourrait rapidement accélérer les discussions. Le profil de Kroupi ferait l’unanimité en interne. À seulement 20 ans, le Franco-Ivoirien a déjà confirmé tout son potentiel en Angleterre, au point de figurer parmi les dix meilleurs buteurs de Premier League cette saison. 

Luis Enrique apprécierait particulièrement sa mobilité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque, des caractéristiques parfaitement compatibles avec le style de jeu parisien. Le dossier reste toutefois complexe. 

Les discussions sont ouvertes au PSG

Comme lors des négociations pour Illya Zabarnyi l’été dernier, Bournemouth compte défendre fermement ses intérêts. Les Cherries devraient réclamer une indemnité importante pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2030, ce qui promet des discussions animées entre les deux clubs.

Pour l’heure, les premiers contacts ont été établis et la porte est ouverte. De son côté, Eli Junior Kroupi ne ferme aucune option et pourrait également être tenté de poursuivre son ascension en Premier League si une offre séduisante se présente. Le PSG, lui, est prêt à passer à l’offensive si le départ de Gonçalo Ramos se confirme dans les prochaines semaines.

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