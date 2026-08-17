Suite à une campagne de matches amicaux mitigée, le Stade Rennais a décidé d’accélérer dans la dernière ligne droite du mercato estival.

Le Stade Rennais pourrait encore réserver quelques surprises sur le mercato. Après plusieurs matches amicaux qui n’ont pas totalement convaincu, les dirigeants rennais seraient désormais déterminés à renforcer leur secteur offensif avant la fermeture du marché.

Terrier, une piste de plus en plus chaude au Stade Rennais

Le nom de Martin Terrier revient avec insistance du côté du Stade Rennais. Déjà associé au club breton cet été, l’attaquant de 29 ans serait toujours dans les discussions selon l’insider Jonathan.

« Martin Terrier, on m’en parle toujours de plus en plus », affirme-t-il. Une phrase qui laisse entendre que le dossier pourrait prendre de l’épaisseur dans les prochains jours. Terrier connaît parfaitement le Stade Rennais puisqu’il a déjà porté les couleurs du club entre 2020 et 2023. Son éventuel retour en Bretagne serait donc particulièrement suivi par les supporters.

Mais Martin Terrier ne serait pas la seule piste étudiée par le Stade Rennais. Jonathan révèle également qu’un autre attaquant axial, dont l’identité n’a pas filtré dans les médias, aurait récemment rencontré les dirigeants du club : « Il a un 9 dont son nom n’a pas filtré dans les médias a été rencontré récemment. » Une information qui ajoute encore davantage de mystère au mercato rennais. Le club travaillerait donc sur plusieurs options en parallèle afin de renforcer son attaque.

Terrier ou une surprise totale ?

Cette accélération intervient après une campagne de matches amicaux mitigée. Le Stade Rennais doit désormais rapidement passer à l’action pour permettre à Franck Haise de disposer d’un effectif suffisamment compétitif.

Le secteur offensif semble notamment faire partie des priorités. L’objectif est clair : apporter davantage de concurrence et de solutions autour d’Esteban Lepaul, alors que la saison de Ligue 1 approche. Le dossier Martin Terrier pourrait donc connaître de nouveaux développements dans les prochains jours.

Mais la piste du mystérieux numéro 9 pourrait également déboucher sur une véritable surprise. Pour l’instant, aucune identité n’a filtré concernant cet attaquant qui aurait rencontré les dirigeants rennais. Une chose semble toutefois se confirmer : le Stade Rennais ne compte pas rester spectateur dans les dernières semaines du mercato.