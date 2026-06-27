Philippe Montanier, ancien coach de l’ASSE, est désormais consultant à la Coupe du Monde. Et ses analyses sont déjà très pertinentes.

Philippe Montanier n’est plus sur un banc de touche mais son influence dans le débat footballistique reste intacte. L’ancien entraîneur de l’ASSE, désormais consultant durant la Coupe du Monde 2026, a livré une analyse très commentée après la démonstration de l’équipe de France face à la Norvège (4-1).

« Ousmane a été magique »

Dans les colonnes de L’Équipe, le technicien s’est notamment attardé sur la performance d’Ousmane Dembélé, auteur d’un match exceptionnel avec un triplé à la clé. Pour Montanier, l’ailier français a livré une prestation de très haut niveau, confirmant tout son potentiel dans un rôle où il peut exploiter sa variété technique.

« Ousmane a été magique, mais je n’étais pas inquiet pour lui. On sait qu’il a le talent et la mentalité pour faire d’énormes différences », a-t-il expliqué, avant de souligner la richesse de son registre offensif. Selon lui, la capacité de Dembélé à utiliser ses deux pieds et à varier ses prises de balle le rend quasiment imprévisible pour les défenses adverses.

Montanier déjà pertinent dans son nouveau rôle

Montanier a également insisté sur la profondeur de l’effectif français, mettant en avant les apports venus du banc, à l’image de la passe décisive de Bradley Barcola pour Désiré Doué en toute fin de match. Une preuve, selon lui, que l’équipe de France dispose aujourd’hui d’une densité offensive rare au niveau international.

Ce type d’analyse, précis et nuancé, n’a pas tardé à être relevé par les observateurs et les supporters. Beaucoup saluent la pertinence de ses interventions, qui contrastent avec des commentaires parfois plus superficiels dans le paysage médiatique. Pour l’ancien coach de l’ASSE, cette nouvelle activité pourrait bien ouvrir une autre voie dans sa carrière, lui permettant de rester au plus haut niveau du football tout en apportant un regard technique reconnu. Une reconversion qui semble déjà parfaitement lancée.