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FRANCE

ASSE Mercato : Cathro tient un nouveau renfort, il arrive de Toulouse ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 11:00
Ian Cathro (ASSE)

En plein mercato, l’ASSE continue préparer activement la saison prochaine en Ligue 2 avec l’arrivée d’un nouveau renfort pour Ian Cathro.

L’ASSE poursuit son développement en dehors du terrain. Après plusieurs mouvements ces dernières semaines, le club stéphanois va enregistrer l’arrivée d’un nouveau membre au sein de son staff technique. Selon Peuple Vert, Simon Cousinié va rejoindre les Verts en provenance du Toulouse FC pour occuper un poste d’analyste vidéo.

Cousinié va épauler Vituli à l’ASSE

Ce renfort viendra épauler Sonny Vituli, déjà en charge de l’analyse vidéo auprès du groupe professionnel. L’ASSE fait ainsi le choix de disposer de deux spécialistes dans ce domaine devenu incontournable dans le football moderne. L’objectif est clair : optimiser la préparation des rencontres, affiner l’étude des adversaires, accompagner le développement individuel des joueurs et exploiter toujours plus efficacement les données de performance.

Originaire de la région toulousaine, Simon Cousinié arrive avec un parcours déjà riche malgré son jeune âge. Depuis juillet 2022, il occupait les fonctions d’analyste vidéo des équipes U19 et U17 du Toulouse FC. Au quotidien, il assurait la captation des séances d’entraînement et des matches, participait à l’auto-évaluation des joueurs et gérait les données liées au projet de jeu ainsi qu’au suivi individuel des jeunes talents.

Un CV déjà solide 

Avant d’intégrer définitivement le club haut-garonnais, il avait effectué près d’une saison de stage au sein du centre de formation du TFC. Cette expérience lui a permis de se familiariser avec les principaux logiciels d’analyse vidéo, de travailler avec plusieurs entraîneurs aux méthodes différentes et de participer au titre de champion de France décroché par les U17 toulousains. Son expérience dépasse également le cadre des clubs. En octobre 2024, Simon Cousinié a rejoint la sélection marocaine U17 en qualité d’analyste vidéo. 

Aux côtés de Sahid Dahbi et du sélectionneur Nabil Baha, il a participé à la campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations, confirmant son expertise dans un environnement international. Avec cette arrivée, l’ASSE confirme sa volonté de renforcer sa cellule performance. Dans un football où la vidéo et la data occupent une place de plus en plus importante dans la préparation et la prise de décision, le club stéphanois poursuit la modernisation de son fonctionnement. L’association entre Sonny Vituli et Simon Cousinié doit permettre d’offrir à Philippe Montanier des analyses toujours plus précises afin d’accompagner le groupe professionnel dans sa progression.

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